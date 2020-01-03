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"То, что вы пишите здесь - в мире виртуальном, очень нужно мне и помогает в мире реальном"
Экс-мэр Владивостока поблагодарил своих подписчиков в «Одноклассниках»
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал свежий пост в социальной сети «Олноклассники»:
«Этот пост посвящается вам, дорогие мои «одноклассники». Нас с вами уже более пяти тысяч. Представляете, более пяти тысяч человек присоединились ко мне на страничку, чтобы читать о том, что я пишу! Учитывая моё место нахождения, в это немного сложно поверить, но как греет душу!
Я хочу сказать вам спасибо за то, что несмотря на свою занятость и дела, вы читаете мои посты, ставите лайки, делаете ретвиты и комментируете. Мой помощник передаёт всё, что вы здесь пишите, и приносит на встречи в СИЗО, где я с интересом читаю ваши пожелания, критику и рассуждения. То, что вы пишите здесь - в мире виртуальном, очень нужно мне и помогает мне в мире реальном.
Всем вам большое спасибо за то, что вы со мной, за то, что мы вместе, лично от меня, Игоря Пушкарёва».
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