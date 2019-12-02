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Часть россиян вообще не будут получать пенсию

02 Декабря 2019, 12:46 | В России

Для получения пенсии, на которую можно будет выжить, в этом году следует получать зарплату не меньше 96 тысяч рублей

Россияне, доход которых равен размеру прожиточного минимума, могут не заработать никакой пенсии. Как подсчитали эксперты, достойных выплат не дождутся и те, чья зарплата за год не выросла на 11 тысяч рублей ежемесячно.

Согласно постановлению правительства, подписанного в ноябре, предельная зарплата для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020 году увеличится на 11 833 рублей. По словам профессора Московского юридического университета имени Кутафина Эльвиры Тучковой, этот документ сильно повлияет на финансовую обеспеченность россиян, так как именно от размера предельного заработка напрямую зависит, сколько пенсионных баллов сможет заработать человек.

«Уменьшение размера будущих пенсий заложено уже в самом механизме расчета», — заявила Тучкова. Это она объясняет тем, что рост предельного заработка, рассчитанный правительством, не соответствует действительности. И если рост зарплаты не соответствует установленным показателям, то с каждым годом россияне будут зарабатывать все меньше баллов.

Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии. При этом если в будущем заработок не будет расти, то за такую зарплату не дадут и двух баллов.

Также замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева уточнила, что для получения достойной пенсии в этом году следует получать зарплату не меньше 96 тысяч рублей. При этом в следующем году размер зарплаты должен составить не менее 107 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что для того чтобы выйти на пенсию досрочно россияне должны иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также не быть трудоустроенными, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: страхование  надбавка  пенсионный балл  пенсия  пенсионный фонд  прожиточный минимум 



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