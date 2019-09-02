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Учет дронов начинается в России с сентября
Некоторые модели гражданских беспилотников теперь придется ставить на учет в Росавиации
С 27 сентября гражданские беспилотники взлетной массой от 0,25 до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации. В течение 10 дней со дня приобретения или ввоза летательного аппарата владелец должен подать заявление в ведомство, это можно сделать через «Госуслуги» или отправить по почте.
От заявителя потребуют предоставить паспортные данные и СНИЛС, указать модель и серийный номер беспилотника, взлетную массу и количество двигателей. Юридическому лицу потребуется указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН. Присвоенный учетный номер следует нанести на элементы конструкции квадрокоптера. Исключение будет сделано для устройств, принадлежащих иностранцам и временно ввезенных ими на территорию страны. После регистрации дроны будут внесены в специальную базу, в случае кражи или утери устройства об этом также надо будет сообщать. Рассматривать заявления и вести реестр будут в Росавиации сразу после того, как будет утвержден «регламент предоставления услуги по постановке беспилотника или дрона на учет».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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