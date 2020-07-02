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Подавляющее большинство приморцев поддержало поправки в Конституцию РФ
78,86% «за» - таков окончательный итог голосования
Избирком Приморья подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые были инициированы президентом Владимиром ПУТИНЫМ в начале 2020 года. Регион, два года назад показавший во всей свой красе протестный нрав, по итогам плебисцита не выбился из средних по России показателей явки и доли тех, кто поддержал поправки. Нарушений и скандалов, в прошлом часто являвшихся «визитной карточкой» электоральных процессов в Приморье, на этот раз не зафиксировано.
По данным Избирательной комиссии Приморского края на утро 2 июля, в голосовании приняли участие более 62% приморцев, обладающих правом голоса. Регион взял хороший темп голосования уже с первых дней плебисцита – он, напомним, в целях минимизации эпидемиологичеких рисков был растянут на неделю – и к 1 июля, основному дню голосования, участки посетила почти половина избирателей.
Лидерами по активности граждан в ходе общероссийского голосования оказались Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний, Кировский район, а также Октябрьский, Хорольский и Чугуевский муниципальные округа. Ниже среднекраевых показателей явка была во Владивостоке, но и здесь половина избирателей все-таки обозначила свою позицию.
Если показатель явки на плебисците оказался почти таким же, как и на последних выборах президента РФ, то число поддержавших поправки в Конституцию приморцев оказалось гораздо выше, чем число голосов за Владимира ПУТИНА в марте 2018 года – 78,86%, или 723 тысячи голосов. Против корректировки Основного Закона высказались 20,24% приморцев, пришедших на участки, или 185,6 тысяч человек. Эти показатели аналогичны средним по России.
Даже во Владивостоке, ранее известном своими протестными настроениями, на большинстве участков сторонники поправок в Конституцию имели уверенное преимущество над их противниками. Во всех районах города, кроме Фрунзенского (54,6% за), поправки поддержали более двух третей избирателей. Добавим, что Владивосток стал единственным муниципалитетом Приморья, где применялись электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) – ими были оборудованы все участки для голосования в столице ДФО.
Среди остальных городов Приморья наименьший энтузиазм изменения в Конституцию вызвали у жителей Лесозаводска – 65,75% «за», среди муниципальных районов хуже всех проголосовал Пожарский - 65,27% «за». Уссурийск и Находка показали почти одинаковый процент поддержки поправок – более 86%. Лидерами по голосованию за предложенные президентом изменения оказались Октябрьский и Чугуевский муниципальные округа – 90,14% и 91,72% соответственно.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": 1 июля в Приморье работали 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. Кроме того, более 200 участков для голосования действовали на судах, находящихся сейчас в плавании и приписанных к портам Владивостока и Находки. Всех членов избирательных комиссий заблаговременно протестировали на наличие коронавирусной инфекции, а также обеспечили средствами индивидуальной защиты, равно как и всех участников голосования. Общественными наблюдателями на участках для голосования в Приморье стали более 5 тысяч человек.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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