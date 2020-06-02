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Бизнес-гороскоп: У Дев, как обычно, с деньгами туго…

02 Июня 2020, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 2 по 7 июня

ОВЕН. Намечаются важные встречи и поездки. Самое время проявить дипломатические способности, так как от ваших действий очень много зависит. Не срывайте договоренности, выполняйте все задания и проекты в срок. Неожиданные деньги в среду или четверг вас очень порадуют.

ТЕЛЕЦ. В начале недели ваши финансовые дела могут оказаться не в лучшем состоянии, и если вы не возьметесь за ум, то даже денежные поступления во вторник или в среду не спасут создавшегося положения. Сейчас не время лениться.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение вас порадует. Можно вздохнуть спокойно и немного сбавить интенсивный темп работы. К тому же близкий человек возьмет на себя часть ваших расходов.

РАК. Будьте внимательны в финансовых и деловых вопросах, сейчас есть все шансы продвинуться по служебной лестнице. В субботу будут удачными как мелкие покупки, так и крупные приобретения.

ЛЕВ. Понедельник будет непростым днем. Готовьтесь отчитываться за свою работу. В среду возможны денежные поступления, однако, не спешите с ними расставаться, лучше создайте запас. В пятницу не тратьте много денег на развлечения, они того не стоят.

ДЕВА. Материальное положение вас не устраивает, но потерпите совсем немного. В четверг удачно пройдут собеседования, если вы ищете новую работу. Не доверяйтесь незнакомцам и не впутывайтесь в авантюрные истории, особенно в пятницу.

ВЕСЫ. На этой неделе стоит налаживать контакты с партнерами издалека. Во вторник удачно пройдут совещания и переговоры, вы будете общительны и компетентны и сможете решить многие вопросы в свою пользу.

СКОРПИОН. Финансовое положение вас порадует. Представится возможность хорошо заработать, при этом деньги вам перечислят быстро. Так что вы сможете побаловать близких подарками и организовать романтическое свидание.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник не исключена вспышка раздражения, возможно, вызванная в том числе и финансовыми проблемами. Постарайтесь сдержаться: возникшие ограничения позволят вам увидеть другие возможности. И уже в середине недели у вас появятся незапланированные деньги или даже стабильный дополнительный доход.

КОЗЕРОГ. В финансовой сфере намечается постепенный подъем, однако непредвиденные траты во вторник поглотят львиную долю прибыли. Вам предстоят важные и сложные переговоры. Даже если деловая встреча намечена на субботу, не относитесь к ней легкомысленно.

ВОДОЛЕЙ. Используйте шанс хорошо заработать, даже если вы раньше не выполняли подобных заданий. На этой неделе вы можете выиграть в лотерею и совершенно неожиданно получить крупный заказ. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы.

РЫБЫ. На этой неделе вам придется что-то менять и осваивать новые сферы деятельности. В среду или четверг возможны денежные поступления, но не спешите их тратить, лучше пополнить неприкосновенный запас.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 


 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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