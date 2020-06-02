www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.71 р. 100 JPY: 64.88 р.
EUR: 77.64 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

"Голосование организуют таким образом, что оно будет безопаснее похода в магазин"

02 Июня 2020, 08:55 | В России

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции. Соответствующий указ он подписал 1 июня.

«Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, <…> учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит текст документа пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день состоялось заседание рабочей группы по поправкам. В ходе встречи Путин отказался от идеи проведения голосования в один день с парадом Победы, то есть 24 июня, так как поправки — это отдельная и крупная веха в жизни страны.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил назначить голосование на конец июня, а глава ЦИК Элла Памфилова выдвинула в качестве оптимальной даты 1 июля.

Путин согласился с мнением Памфиловой и назвал эту дату подходящей, отметив, что таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования. Также глава государства подчеркнул, что идеи некоторых поправок уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет безопасно — при соблюдении рекомендаций риск заражения коронавирусом будет исключен. Кроме того, к 1 июля в России могут быть достигнуты оптимальные показатели эпидемиологической ситуации.

По словам Памфиловой, голосование организуют таким образом, что оно будет безопаснее похода в магазин. Кроме того, будет учтен опыт других стран по проведению голосований в период пандемии.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ЦИК  Путин  голосование  коронавирус  памфилова  президент  конституция  covid 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]