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"Голосование организуют таким образом, что оно будет безопаснее похода в магазин"
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции. Соответствующий указ он подписал 1 июня.
«Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, <…> учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит текст документа пресс-служба Кремля.
Ранее в этот день состоялось заседание рабочей группы по поправкам. В ходе встречи Путин отказался от идеи проведения голосования в один день с парадом Победы, то есть 24 июня, так как поправки — это отдельная и крупная веха в жизни страны.
Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил назначить голосование на конец июня, а глава ЦИК Элла Памфилова выдвинула в качестве оптимальной даты 1 июля.
Путин согласился с мнением Памфиловой и назвал эту дату подходящей, отметив, что таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования. Также глава государства подчеркнул, что идеи некоторых поправок уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет безопасно — при соблюдении рекомендаций риск заражения коронавирусом будет исключен. Кроме того, к 1 июля в России могут быть достигнуты оптимальные показатели эпидемиологической ситуации.
По словам Памфиловой, голосование организуют таким образом, что оно будет безопаснее похода в магазин. Кроме того, будет учтен опыт других стран по проведению голосований в период пандемии.
Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.
Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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