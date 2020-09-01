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Бизнес-гороскоп: Весам стоит взвешивать всё, что они говорят
Бизнес-гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября
ОВЕН. Неосторожность и расточительность грозят подорвать ваш бюджет. В среду следите за кошельком, будьте внимательны с платежами через интернет. В пятницу возможны долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение.
ТЕЛЕЦ. Ваши ответственность и активность будут по достоинству оценены начальством, есть вероятность продвижения по служебной лестнице. Но эту ступень в карьере важно не только получить, но и удержать. И здесь важно обойтись без конфликтов с коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ. Поступление крупных сумм на этой неделе, действительно, порадует вас. У вас намечаются и успешно реализуются выгодные проекты. Можете рассчитывать на премию. Начальство вас ценит.
РАК. На этой неделе в финансовой сфере отсутствуют как крупные успехи, так и большие затруднения. Во вторник у вас появится возможность разобраться с надоевшими бумажными делами. В среду лучше не заниматься покупками. В пятницу вы блеснете талантами перед начальством.
ЛЕВ. В первой половине недели вероятны денежные поступления. В среду могут возникнуть проблемы из-за неточностей и ошибок в деловых бумагах или рабочих вопросах. В пятницу удачно пройдут совещания и переговоры, легко наладятся нужные контакты.
ДЕВА. Полезно поискать новый источник заработка, так как прежние, если не иссякают, то становятся несколько скуднее. Ситуация в ближайшие дни может потребовать от вас дополнительных затрат и вложений. В пятницу ничего нельзя принимать на веру, особенно, если дело важное.
ВЕСЫ. Ваши финансовые успехи напрямую будут зависеть от прилагаемых вами усилий. В понедельник будьте внимательны при подписании договоров и не болтайте слишком много. В четверг будут удачны мелкие покупки, а крупные лучше перенести на выходные дни.
СКОРПИОН. Финансовое положение вполне сочетается с наполеоновскими планами. Сейчас самое время их строить. У вас всё получится. Звезды предрекают вам крупный финансовый успех и дополнительную прибыль.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит лениться, так как возможностей пополнить бюджет будет предостаточно. В понедельник и вторник вам сделают весьма выгодное предложение. В четверг стоит воздержаться от переговоров и заключения контрактов.
КОЗЕРОГ. Во вторник вероятны денежные поступления, пусть немного, но будьте довольны тем, что вы вообще их получили. В четверг прежде, чем поставить свою подпись под деловыми бумагами, стоит лишний раз их перечитать. В пятницу к вам может нагрянуть проверка. В воскресенье будут удачными покупки для дома.
ВОДОЛЕЙ. Понедельник - удачный день для заключения договоров и сделок. Во вторник при необходимости вы можете рассчитывать на помощь друзей. В среду есть опасность попасться на крючок грубой лести или откровенной манипуляции. В субботу возможны приятные траты.
РЫБЫ. На этой неделе вам, похоже, придется тратить деньги не по велению сердца, а по необходимости. Ваши финансовые запросы никак не совпадают с возможностями. Постарайтесь не участвовать в интригах на работе. Пятница - хороший день для покупок.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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