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Путин назвал нормальное число детей в семье
Президент неоднократно говорил о необходимости стимулирования рождаемости и поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей. Стенограмма с рабочей встречи опубликована на сайте Кремля в пятницу, 30 августа.
Чибис поднял тему низкого уровня жизни в закрытых городах. По его словам, положение усугубляется тем, что во многих семьях воспитывается «огромное количество детей». «Почти три ребенка на семью», — уточнил он.
Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости стимулирования рождаемости и поддержке семей с детьми. В феврале в ходе послания Федеральному собранию глава государства поручил снизить налоговую нагрузку для многодетных семей. В июле он подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. У самого президента две дочери.
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