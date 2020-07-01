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Некоторые приморцы успели проголосовать в последние минуты до закрытия участков

01 Июля 2020, 21:03 | В России

 

Члены избиркомов всячески помогали им в этом, работая максимально быстро

В Приморье завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Ровно в 20.00 по местному времени все участки закрылись.

Так, как сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог», на участке №517 во Владивостоке сегодня проголосовало более 400 избирателей. А за весь период голосования - 2051. Это при 2651 зарегистрированных на участке. То есть, явка составила более 77%. Плебесцит прошел в штатном режиме, в присутствии наблюдателей, полиции и членов УИК. Наблюдатели не зафиксировали нарушений.

Избиратели, которые зашли на участок за три минуты до окончания голосования в стационарном режиме, успели зарегистрироваться и опустить свои бюллетени в КОИБ. Члены комиссии старались помочь таким избирателям. Ровно в 20.00 КОИБ завершил свою работу, из стационарного режима его перевели в режим переносного голосования для последующего подсчёта голосов.

 

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Теги: Путин  конституция  участок  президент  голосование 



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