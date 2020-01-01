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Новая реформа может стать тяжелее пенсионной

01 Января 2020, 22:22 | В России

Эксперты: это может нанести серьезный удар по простым гражданам

Совет Федерации одобрил закон о ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов). Об этом сообщает Росбалт.

Закон предполагает разрешить ликвидировать или реорганизовывать унитарные предприятия на рынках, к которым может проявить интерес малый и средний бизнес. Эксперты опасаются, что это может нанести серьезный удар по простым гражданам, у которых возникнут сложности с доступом к дешевым социальным услугам. При разработке данного закона планировалось полностью отказаться от таких форм хозяйственной деятельности, как ГУП и МУП, так как зачастую они экономически неэффективны. Но затем был принят ряд поправок и значительно расширен список предприятий, которые не попадут под действие закона, и реорганизация и ликвидация им не грозит, пояснил «Инвест-Форсайту» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

До 2023 года будут ликвидированы 6 тысяч ГУПов и МУПов из существующих 16 тысяч. Из социально значимых объектов, которые попадают под действие закона, больше всех интересует судьба государственных аптек и предприятий ЖКХ. ГУП- и МУП-аптеки несут очень важную функцию: они снабжают тяжелобольных обезболивающими препаратами. Частные аптеки этой деятельностью не занимаются, так как она им невыгодна. Также в удаленных регионах зачастую существуют именно такие аптеки, а частных просто нет. Что касается предприятий ЖКХ в форме ГУП и МУП, то главный вопрос заключается в том, а не приведет ли их ликвидация к неконтролируемому росту тарифов, подчеркивает эксперт.

«Но надо заметить, что при ликвидации МУПов и ГУПов речь не идет о том, что госсобственность исчезнет. Здесь меняется форма собственности, а государство может остаться главным акционером таких предприятий, — отмечает Артем Деев. — Конечно, при этом должны быть сохранены и социальные функции таких компаний. Здесь нужны поправки в закон, которые предусмотрят сохранение таких функций при смене формы собственности, а также система контроля за исполнением этих социальных обязательств новыми собственниками».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: муп  реформа  социальная услуга  ГУП 



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