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В провинции Хейлунцзян растет число выявленных больных, вернувшихся из-за границы

20 Апреля 2020, 14:40 | В мире
В ежедневном режиме Генконсульство РФ в Харбине сообщает о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом китайских граждан в провинции Хейлунцдзян, вернувшихся из-за границы. За прошедшие сутки таких выявлено 3 человека, днем ранее 6 человек. Последние данные говорят о том, что на сегодняшний день в провинции больных с «ввезённым» коронавирусом стало 379. При этом местных больных с COVID-19, инфицированных на территории Китая, всего в провинции сейчас 41 человек.
 
Эти официальные данные учитывают, в том числе, бессимптомных носителей вируса. Всего в провинции сейчас 66 бессимптомных носителя, у которых нет клинических проявлений (повышения температуры, кашля, затруднения дыхания). Все они граждане КНР, 40 из них приехали из-за границы.
 
Среди заболевших и бессимптомных носителей нет граждан России, сообщает Генконсульство РФ.
 
В минувшее воскресенье в Харбин из Москвы вернулась группа китайских экспертов, находившаяся в России для консультационной помощи по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Большая часть направленной в Россию группы экспертов была сформирована из авторитетных китайских эпидемиологов и инфекционистов из провинции Хэйлунцзян.
 

 

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Теги: КНР  коронавирус  Хейлунцдзян 



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