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Раки схватят удачу обеими клешнями

11 Августа 2020, 10:38 | В мире

Бизнес-гороскоп на неделю с 10 по 16 августа

ОВЕН. Финансовые затруднения сейчас для вас вполне преодолимы с помощью дополнительной работы или устройства на новую, более выгодную. Во вторник возможны денежные поступления, в среду покупки принесут чувство удовлетворенности. В выходные по магазинам лучше не ходить.

ТЕЛЕЦ. В понедельник или в среду не исключен спор с коллегами или с начальством, постарайтесь понять точку зрения оппонентов. Если ваша деятельность связана с торговлей и деньгами, то в четверг вероятна небольшая, но приятная прибыль. Проверяйте надежность новых деловых партнеров втрое тщательнее, чем обычно.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачная неделя. Работа принесет удовольствие и солидный доход. Терпение позволит вам дождаться нужного звонка, сообщения или визита, который позитивно отразится на вашем финансовом положении.

РАК. Вас ждет профессиональный успех и дополнительная прибыль. В среду вам придется решать деловые вопросы, не терпящие отлагательства. Не бойтесь брать ответственность на себя.

ЛЕВ. В понедельник может поступить заманчивое предложение, которое ни за что нельзя упускать. Период со среды по пятницу довольно рискованный, так что вам не стоит планировать важных дел и ездить в командировки. В субботу с осторожностью обсуждайте деловые проблемы.

ДЕВА. Вероятны деловые поездки и командировки. Однако наступившую было стабильность может подорвать необдуманное транжирство. Возможно, кстати, что вам внезапно придется потратить немало денег на детей, и это нарушит ваши планы на отпуск.

ВЕСЫ. В финансовом потоке, текущем в сторону вашего кармана, возможно временное затишье. Придется заняться строительством плотины на выходе, чтобы его содержимое не обнулилось. Будьте готовы больше вкладывать, чем получать.

СКОРПИОН. Финансовая стабильность повышает ваше настроение. Вы получите солидную прибыль и сможете сделать выгодные инвестиции. При заключении договоров будьте дипломатичны, иногда просто необходимо идти на компромиссы.

СТРЕЛЕЦ. В материальной сфере приходится рассчитывать только на свои силы, вам могут посочувствовать, но не более того. Впрочем, вы давно уже успешны и финансово независимы. К концу недели вероятны денежные поступления, которые порадуют вас.

КОЗЕРОГ. Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может поступить важная и полезная для карьеры информация. В четверг хорошо подписывать договоры. В пятницу стоит сходить в банк и узнать о новых программах и предложениях по вкладам и кредитным картам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе есть риск потерять весьма солидные для вас деньги, поэтому будьте внимательны и осторожны. Самый удачный день в финансовом плане - среда, когда вы можете получить дополнительное вознаграждение.

РЫБЫ. Сейчас не время брать кредиты и совершать крупные покупки. В отпуске не исключены непредвиденные расходы, например, ваш рейс отменят или перенесут. Во все дни, кроме четверга, можно без опасений решать различные вопросы финансово-экономического характера, а вот в четверг можно серьезно просчитаться или быть обманутым.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: гороскоп  бизнес гороскоп  зодиак  деловой гороскоп  планеты 



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