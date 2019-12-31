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В Приморье пожарные и спасатели перешли на усиленный режим несения службы
31 Декабря 2019, 09:34 | Приморье
Несмотря на готовность оперативных служб прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, спасатели напоминают: чтобы праздничные дни не омрачились неприятностями, людям следует самим быть осторожными и соблюдать правила поведения
Пожарно-спасательные подразделения Приморского края в преддверии новогодних праздников перешли на усиленный режим службы. Специалисты напоминают, единый телефон спасателей – 112.
Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, работники противопожарной службы проверили противопожарное водоснабжение и подъездные пути к объектам и местам массового пребывания людей. Проведено дополнительное техническое обслуживание основной и вспомогательной пожарной техники, которая укомплектована пожарно-техническим вооружением, создан резерв ГСМ, пенообразователя, баллонов газодымозащитной службы.
«Отработана система оповещения работников подразделений противопожарной службы, свободных от несения службы, на случай привлечения их в состав резерва при возникновении сложных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Откорректировано и отработано взаимодействие со службами жизнеобеспечения городов и районов края, привлекаемых для тушения пожаров и ликвидации возможных ЧС», – добавили в ведомстве.
Специалисты напомнили телефон спасательной службы – 112. Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся «01» и «101». Вызвать пожарную охрану с городского телефона можно по номеру «01».
Чтобы дежурный смог правильно оценить ситуацию и отправить на помощь необходимые службы, следует помнить, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру экстренных служб:
– коротко, но точно объясните, что произошло и где это случилось;
– сообщите точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация;
– ответьте на вопросы оператора;
– следуйте инструкциям оператора;
– не вешайте трубку, пока не разрешит оператор;
– следуйте полученным инструкциям на месте происшествия;
– если ситуация изменится, следует перезвонить оператору.
Несмотря на готовность оперативных служб прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, спасатели напоминают – чтобы праздничные дни не омрачились неприятностями, людям следует самим быть осторожными и соблюдать определенные правила поведения, в частности, на льду, при запуске пиротехники и использовании праздничной иллюминации.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Теги: МЧС безопасность праздники
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