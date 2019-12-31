В Приморье пожарные и спасатели перешли на усиленный режим несения службы

Несмотря на готовность оперативных служб прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, спасатели напоминают: чтобы праздничные дни не омрачились неприятностями, людям следует самим быть осторожными и соблюдать правила поведения

Пожарно-спасательные подразделения Приморского края в преддверии новогодних праздников перешли на усиленный режим службы. Специалисты напоминают, единый телефон спасателей – 112.

Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, работники противопожарной службы проверили противопожарное водоснабжение и подъездные пути к объектам и местам массового пребывания людей. Проведено дополнительное техническое обслуживание основной и вспомогательной пожарной техники, которая укомплектована пожарно-техническим вооружением, создан резерв ГСМ, пенообразователя, баллонов газодымозащитной службы.

«Отработана система оповещения работников подразделений противопожарной службы, свободных от несения службы, на случай привлечения их в состав резерва при возникновении сложных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Откорректировано и отработано взаимодействие со службами жизнеобеспечения городов и районов края, привлекаемых для тушения пожаров и ликвидации возможных ЧС», – добавили в ведомстве.

Специалисты напомнили телефон спасательной службы – 112. Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся «01» и «101». Вызвать пожарную охрану с городского телефона можно по номеру «01».

Чтобы дежурный смог правильно оценить ситуацию и отправить на помощь необходимые службы, следует помнить, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру экстренных служб:

– коротко, но точно объясните, что произошло и где это случилось;

– сообщите точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация;

– ответьте на вопросы оператора;

– следуйте инструкциям оператора;

– не вешайте трубку, пока не разрешит оператор;

– следуйте полученным инструкциям на месте происшествия;

– если ситуация изменится, следует перезвонить оператору.

Несмотря на готовность оперативных служб прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, спасатели напоминают – чтобы праздничные дни не омрачились неприятностями, людям следует самим быть осторожными и соблюдать определенные правила поведения, в частности, на льду, при запуске пиротехники и использовании праздничной иллюминации.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)