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Чиновники от образования решили не выполнять требование губернатора

31 Августа 2020, 14:20 | Приморье

Учеников после почти полугодового отсутствия в школах приказано сразу грузить по полной

Чиновники от образования в Приморье решили проигнорировать четкое и ясное поручение губернатора Приморского края Олега Кожемяко, касающееся начала учебного года.

Напомним, что глава Приморского края Олег Кожемяко на одном из заседаний регионального оперативного штаба поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день, постепенно увеличивая учебную нагрузку.

"С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по два-три урока в день, постепенно наращивая учебную программу", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

В последние дни летних каникул родители и школьники начали получать расписания уроков, в котором, в частности в средних классах, начиная с первого дня учебы значатся не менее шести уроков в день. При этом некоторые учителя, со ссылкой на вышестоящее руководство, предупреждают, что в ряде случаев придется проводить и по семь уроков в день. Естественно, ни о каких поблажках к домашнему заданию, выполнение которого занимает у современного школьника от 3 до 6 часов в день, речи также не идет.

Редакция следит за развитием ситуации. Все-таки игнорировать указания губернатора негоже. Причем, более чем здравые указания, поскольку и сам учебный процесс сейчас будет сложнее обычного. Но, как принято, чиновники от образования до этого не только не додумались сами, но еще решили не слушать четкого и ясного указания губернатора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: кожемяко  1 сентября  уроки  губернатор  школа 



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Комментарии

  • робин гуд16:10, 31.08.2020#

    На каком основании ТРЕБУЮТ в школах на входе снимать показания температуры и ТЫКАТЬ БЕСконтактными приборами в ЛОБ детям? У нас РФ - в основном ПРАВОСЛАВНАЯ религия, практически КАЖДЫЙ через одного крестит своих детей в храмах и НИКТО понятия НЕ имеет, что согласно откровению Иоанна Богослова, НА ЛОБ будут ставить НАЧЕРТАНИЕ (штрихкод, или метку или нано-чип?) А тут бац, РАЗОМ ПРОПАЛИ ВСЕ РТУТНЫЕ градусники в аптеках и электронных тоже не найти практически. . . Ничего не напоминает??? Не к чипированию наших детей готовят? А может УЖЕ, под видом коронаБЕСии и снятии показателей температур, будут ПОПУТНО что-то ставить в виде нано-чипов на ЛОБ ИЛИ РУКУ нашим детям???

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