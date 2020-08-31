Чиновники от образования решили не выполнять требование губернатора

Учеников после почти полугодового отсутствия в школах приказано сразу грузить по полной

Чиновники от образования в Приморье решили проигнорировать четкое и ясное поручение губернатора Приморского края Олега Кожемяко, касающееся начала учебного года.

Напомним, что глава Приморского края Олег Кожемяко на одном из заседаний регионального оперативного штаба поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день, постепенно увеличивая учебную нагрузку.

"С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по два-три урока в день, постепенно наращивая учебную программу", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

В последние дни летних каникул родители и школьники начали получать расписания уроков, в котором, в частности в средних классах, начиная с первого дня учебы значатся не менее шести уроков в день. При этом некоторые учителя, со ссылкой на вышестоящее руководство, предупреждают, что в ряде случаев придется проводить и по семь уроков в день. Естественно, ни о каких поблажках к домашнему заданию, выполнение которого занимает у современного школьника от 3 до 6 часов в день, речи также не идет.

Редакция следит за развитием ситуации. Все-таки игнорировать указания губернатора негоже. Причем, более чем здравые указания, поскольку и сам учебный процесс сейчас будет сложнее обычного. Но, как принято, чиновники от образования до этого не только не додумались сами, но еще решили не слушать четкого и ясного указания губернатора.