Ученые: моллюсков в заливе Находка становится больше

Работа «Терминала Астафьева» не наносит вреда прибрежно-морской биоте

В Находке специалистами Инженерной школой ДВФУ в рамках договора о сотрудничестве с «Терминалом Астафьева» проведено плановое изучение акватории прилегающего к городу залива. Как сообщили ученые, в ходе погружений провели отбор проб морской воды, донных осадков и прибрежно-морской биоты. А главным предметом исследования воздействия производственной деятельности на акваторию.

«Терминал Астафьева» регулярно проводит мониторинг состояния морской воды в бухте Находка. Кроме того, на предприятии работает собственная лицензированная научная лаборатория для исследования воздуха и воды. Пробу берут недалеко от перегрузочного комплекса. Сотрудники лаборатории контролируют, содержат ли вода и воздух частицы угольной пыли. Фильтры, которые поглощают загрязняющие вещества, установили на территории предприятия, на границе санитарной зоны и в жилом микрорайоне «Мыс Астафьева».





А в начале августа 2020 года совместно с санкт-петербургским «Институтом акустических решений» были проведены замеры от инженерно-технологического оборудования и внутриплощадных железнодорожных путей. Данные исследования будут использованы при проектировании шумозащитных конструкций на границе жилой застройки.

«Мониторинг акватории проводится уже второй год. До сих пор видны результаты многолетнего загрязнения бухты работой промышленности Находки. Тем не менее, в настоящее время видна положительная динамика состояния акватории. По результатам наблюдений отмечается увеличение плотности разновозрастного приморского гребешка. Верхние створки раковин гребешков часто покрыты колониями мелких балянусов. Также на поверхности грунта единично встречаются кардиумы. Иглокожие представлены серыми морскими ежами, амурской звездой и гребешковой патирией. Все это означает, что экосистема бухты Находка пригодна для жизни и развития морских организмов и в целом находится в удовлетворительном состоянии», - сообщила профессор, доктор технических наук Яна Блиновская.