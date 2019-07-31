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"Никто кроме нас": День Воздушно-десантных войск во Владивостоке отметят автопробегом
Во Владивостоке отметят День Воздушно-десантных войск
В пятницу, 2 августа, в дальневосточной столице отметят День Воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия во Владивостоке начнутся в 9 часов утра. Их откроет масштабный автопробег «Никто кроме нас», маршрут которого будет проложен от острова Русский до парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока.
В организованной автоколонне проследуют ветераны воздушно-десантных войск и войск специального назначения. Маршрут пробега пройдет через Русский и Золотой мосты, далее - по центральным улицам до парка Победы. Там в 11:00 у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, начнется памятный митинг. Его участники также возложат цветы к мемориалу.
Отметим, что День Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. В этом году этому виду войск исполняется 89 лет.
Фото из архива
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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