"Никто кроме нас": День Воздушно-десантных войск во Владивостоке отметят автопробегом

Во Владивостоке отметят День Воздушно-десантных войск

В пятницу, 2 августа, в дальневосточной столице отметят День Воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия во Владивостоке начнутся в 9 часов утра. Их откроет масштабный автопробег «Никто кроме нас», маршрут которого будет проложен от острова Русский до парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока.

В организованной автоколонне проследуют ветераны воздушно-десантных войск и войск специального назначения. Маршрут пробега пройдет через Русский и Золотой мосты, далее - по центральным улицам до парка Победы. Там в 11:00 у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, начнется памятный митинг. Его участники также возложат цветы к мемориалу.

Отметим, что День Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. В этом году этому виду войск исполняется 89 лет.

Фото из архива