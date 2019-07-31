Владивосток со скрипом удерживает население

За два с половиной года численность проживающих в столице Приморья выросла на 1 100 человек

На сайте администрации Владивостока опубликован Экономический мониторинг г. Владивостока за январь-июнь 2019 года

По приведенным данным, численность постоянного населения города Владивостока на 01.06.2019 составила 634,3 тыс. человек и увеличилась на 1,1 тыс. человек к итогу 2018 года (естественная убыль населения – 777 человека; миграционный прирост населения – 1885 человек).

Число родившихся в январе-мае 2019 года составило 88 % (2279 человек) к аналогичному периоду 2018 года, умерших – 100,1 % (3056 человека).

Число прибывших в январе-мае 2019 года составило 117,2 % (9474 человек) к аналогичному периоду 2018 года, выбывших - 104,2 % (7589 человек).