Новый тайфун может стать супертайфуном года для Приморья

Предполагаются две версии и одна из них очень опасная для Приморья

Как сообщает эксперт "Маглипогоды" , в Тихом океане в начале августа возникнут благоприятные условия для зарождения тайфунов. Очередной тайфун

зародится примерно 4 августа в том же месте, где зародился тайфун Данас. Далее тайфун будет очень медленно двигаться

в сторону острова Тайвань и уверенно набирать силу. Пока предполагается, что далее вихрь будет передвигаться на север

или вообще временно остановится.