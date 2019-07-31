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Новый тайфун может стать супертайфуном года для Приморья

31 Июля 2019, 00:48 | Приморье
Предполагаются две версии и одна из них очень опасная для Приморья
 
Как сообщает эксперт "Маглипогоды", в Тихом океане в начале августа возникнут благоприятные условия для зарождения тайфунов. Очередной тайфун 
зародится примерно 4 августа в том же месте, где зародился тайфун Данас.  Далее тайфун будет очень медленно двигаться
в сторону острова Тайвань и уверенно набирать силу. Пока предполагается, что далее вихрь будет передвигаться на север
или вообще временно остановится.
 
"У этого тайфуна есть все условия для развития. Поэтому он может стать супертайфуном. Есть некая угроза выхода
тайфуна на Приморский край. Пока предполагается две версии и одна из них очень опасная для Приморья.
Возможно нас ждет снова сильное наводнение. Возможно этот тайфун станет тайфуном 2019 года", сообщает "Маглипогода".
 

 

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Теги: маглипогода  прогноз 



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