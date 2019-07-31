www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.38 р. 100 JPY: 58.37 р.
EUR: 70.6 р. 10 CNY: 92.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Прикоснулись к святыне

31 Июля 2019, 14:38 | Приморье

Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного был принесен во Владивосток

 

27 июля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во Владивостокскую епархию был принесен ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного, хранимый в Богоявленском соборе города Москвы.

Как сообщает Владивостокская епархия, святыня была доставлена в Покровский кафедральный собор Владивостока при поддержке Фонда апостола Андрея Первозванного. Встречу святыни возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. В соборе святыня будет пребывать до 31 июля, все эти дни храм будет открыт с 08:00 до 23:00.

Принесение святыни во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота. Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. Именно поэтому десница апостола Андрея Первозванного ненадолго покинула Покровский кафедральный собор Владивостока 28 июля, когда в День ВМФ состоялся обход кораблей и благословение святыней личного состава выстроившихся парадных расчетов кораблей. В обходе кораблей со святыней примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей АВАКЯНЦ.

 


 

 

 

 

 

 

В настоящее время среди святынь Богоявленского собора в Елохово (Москва) хранится ковчег с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного. Как следует из свидетельств, оставленных средневековыми паломниками, десница апостола Андрея Первозванного в XII в. хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе. Согласно грамоте, хранящейся в Архиве Древних актов, в 1644 году Константинопольский Патриарх Парфений передал инокам Патриаршего монастыря св. Анастасии Узорешительницы в Фессалониках из своей ризницы десницу св. апостола Андрея, предназначавшуюся для русского царя. Михаил Федорович (1596–1645) - первый царь из династии Романовых - заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 года монахи передали в Москву десницу апостола Андрея Первозванного, которая была положена в Успенском соборе Московского Кремля.

После революции Успенский собор вошел в состав музеев Московского Кремля, и святыня на долгие годы стала одним из экспонатов музейных фондов.

26 мая 1988 года - в год Тысячелетия Крещения Руси - в Оружейной палате Московского Кремля состоялась торжественная церемония передачи Русской Православной Церкви, в лице ее видных представителей, священных реликвий, находившихся на хранении в Государственных музеях Московского Кремля. Среди этих святынь была и десница святого Андрея Первозванного. Из Московского Кремля святыни были доставлены в Богоявленский Патриарший собор, где был отслужен благодарственный молебен. С тех пор десница апостола Андрея пребывает у северной стены этого величественного и намоленного храма, под высоким старинным Распятием.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: святыня  Андрей Первозванный 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]