Антивирусная профилактика

Парламент Приморья оперативно отреагировал на ситуацию с распространением COVID-19

Принять меры по недопущению распространения коронавируса в Приморском крае, а также поддержать предприятия, наиболее пострадавшие от закрытия границ вследствие пандемии, позволят дополнительные средства в Резервном фонде правительства Приморья. Решение об увеличении объема Фонда на 500 млн рублей депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли на очередном заседании 25 марта.

- Основные вопросы повестки связаны с мерами, принимаемыми для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. По инициативе губернатора вопросы об увеличении Резервного фонда правительства Приморского края и о снижении налоговых ставок для предприятий, работающих в сфере туристического бизнеса, депутаты рассмотрят первыми, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК перед началом очередного заседания.

Напомним, что на неделе в Приморье были выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако ощущать на себе влияние COVID-19 регион начал гораздо раньше: еще в феврале предприятия транспорта, гостиницы и хостелы, турфирмы и рестораны лишились значительного количества клиентов из-за закрытия границ. Понимая это, руководство Приморья внесло на рассмотрение Законодательного Собрания новую редакцию бюджета края на 2020 год, которая предусматривает увеличение объема Резервного фонда Приморского края на 500 млн рублей.

- Резервный фонд увеличивается за счет уменьшения бюджетных ассигнований по исполнению государственных гарантий по линии министерства финансов Приморского края – эти средства пока не востребованы. Мы не меняем параметры бюджета и не увеличиваем его дефицит, - подчеркнула председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА, представляя проект корректировки бюджета.

На очередном заседании 25 марта краевые парламентарии одобрили бюджет-2020 в новой редакции сразу в трех чтениях. Это даст руководству Приморья возможность оперативно выделять средства на неотложные мероприятия по противодействию распространению коронавируса и смягчению его экономических последствий. Как подчеркнул в ходе брифинга губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, израсходованные средства впоследствии могут замещаться федеральными.

- Основные параметры бюджета не изменились, доходы и расходы остались на прежнем уровне. Выделение 500 млн рублей – необходимая мера. Но если ситуация будет меняться дальше, будем собираться и принимать очередную корректировку, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Важным решением стало предоставление налоговых льгот предприятиям ряда отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. По словам заместителя председателя правительства ПК Константина ШЕСТАКОВА, сильнее всего спад спроса на свои услуги ощутили транспортные компании, гостиницы и хостелы, предприятия общественного питания, туроператоры и организаторы событийных мероприятий. Для данных организаций планируется установить пониженные ставки по основным региональным налогам. Принимаемые меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем 3 тысяч хозяйствующих субъектов и сохранить рабочие места для 7,5 тысяч приморцев.

Досье "Золотого Рога": По решению Законодательного Собрания, для предприятий, работающих в пострадавших отраслях, предусмотрено снижение ставок по следующим региональным налогам. По налогу по упрощенной системе налогообложения - до 1% от выручки или 5% от выручки, уменьшенной на величину расходов. От уплаты налога на имущество организаций в 2020 году освободят организации, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания – при условии, что их выручка от осуществления данного вида деятельности по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70% от общей суммы выручки. Кроме того, в 2020 году будет снижена ставка транспортного налога в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) – с 37,5 до 10 рублей с каждой лошадиной силы. Эта льгота коснется предприятий и ИП, работающих по ОКВЭД «49.39. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки» и «79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма».

Кроме того, на очередной сессии депутаты ЗС ПК заслушали несколько важных ответов. Об итогах деятельности в 2019 году Законодательное Собрание проинформировали врио начальника управления Министерства внутренних дел по Приморскому краю Оксана ГОЛОВАЩЕНКО, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий МЕЛЬНИКОВ и председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрий ВЫСОЦКИЙ. Также депутаты утвердили 10 членов Общественной палаты Приморского края нового созыва по результатам тайного рейтингового голосования.

По итогам тайного голосования в Общественную палату по квоте ЗС ПК были избраны Наталья БЕЛЕНЦЕВА, Елена ГЕРМАН, Андрей КАРАВАЕВ, Анна КОНСТАНТИНОВА, Галина КУРНОСЕНОК, Юлия ПАК, Марина СЕМЕНОВА, Татьяна ТКАЧЕНКО, Ольга ЧИРКИНА, Валерий ЯШИН. Еще 10 человек из состава Палаты утвердит губернатор Приморья, после чего уже определившиеся члены ОП выберут себе еще 10 коллег.

На фото: Краевые депутаты оперативно отреагировали на возникшие проблемы и угрозы.

Фото пресс-службы ЗС ПК

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



