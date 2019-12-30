Во Владивостоке ожидается снег и гололед

В связи с непогодой во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада

30 декабря утром и днем во Владивостоке ожидается снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от 0 до - 6 градусов по Цельсию, вечером ожидается похолодание до -12 градусов. На дорогах возможны гололедные явления.

Как рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника будет готова приступить к ликвидации последствий непогоды.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Кроме того, при ходьбе важно не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине. Это небезопасно.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Анастасия Котлярова (фото)