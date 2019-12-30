Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке ожидается снег и гололед
30 Декабря 2019, 08:39 | Приморье
В связи с непогодой во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада
30 декабря утром и днем во Владивостоке ожидается снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от 0 до - 6 градусов по Цельсию, вечером ожидается похолодание до -12 градусов. На дорогах возможны гололедные явления.
Как рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника будет готова приступить к ликвидации последствий непогоды.
Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Кроме того, при ходьбе важно не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине. Это небезопасно.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
Анастасия Котлярова (фото)
Автор:
Теги: безопасность погода прогноз
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке ожидается снег и гололед
- Гороскоп-2020: Всё будет прекрЫсно!
- В Приморье осужденные осваивают интеллектуальные игры
- Первую социальную карту "Приморец" Сбербанка получил почётный житель Владивостока
- Губернатор Приморья рекомендует предприятиям края объявить 31 декабря выходным днем
- Бизнес-гороскоп: Козерогов позовут пастись на новую лужайку
- Теплая погода мешает укреплению льда на акваториях Приморья
- Во Владивостоке в преддверии Нового года сотрудники МВД проведут лекцию по правилам перевозки детей
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам будут везде рады
- Не давайте взятку!
Новости раздела
- Во Владивостоке стало на 40 улиц больше
- Во Владивостоке одновременно на шести площадках запустят новогодний фейерверк
- Во Владивостоке ожидается снег и гололед
- Гороскоп-2020: Всё будет прекрЫсно!
- В Приморье осужденные осваивают интеллектуальные игры
- Во Владивостоке вышел на линию новогодний трамвай
- "Соцпакет" приморцев стал объемнее
- Первую социальную карту "Приморец" Сбербанка получил почётный житель Владивостока
- Владивосток решает судьбу Русалки
- Как трудоголику пережить Новый год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше
- Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива
- "Акцент" вносит свой вклад в будущее региона
- Мостовые извилины
- Крабы зацепились за стапель
- Один в пыли не воин
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
- "Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"
Loading...