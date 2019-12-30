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Во Владивостоке стало на 40 улиц больше
30 Декабря 2019, 13:42 | Приморье
40 новых улиц и 11 переулков, а также сквер получили имена во Владивостоке в 2019 году. Об этом сообщили в комиссии по городской топонимике, которая принимает решения о присвоении наименований, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Присвоения прошли в три этапа – в апреле, августе и ноябре. Весной названия были присвоены 15 новым улицам и трем переулкам. Так, в поселке Трудовое появились улицы Перова, Заповедная, Ботаническая, Лиановая, Эвкалиптовая, Перевальная и Тимьяновая, а также три переулка – Голецкий, Кустовой и Скалистый. В пригороде Владивостока теперь есть улицы Лазовская, Вознесенская, Маргаритова, Спокойная, Мачтовая, Сейнерная, Сигнальная и Счастливая.
В августе во Владивостоке присвоили названия еще 15 улицам и шести переулкам. Это улицы Кустодиева, Боровиковского, Кипренского, Архипова, Мясоедова, Ягодная, Речная, Туманная, Даурская, Турмалиновая, Ивовая, Артемовская, Брусничная, Самаргинская, Милоградовская, переулки Прямой, Летний, Лиственный, Араратский, Казбекский и Хасанский.
В последний месяц осени появились наименования у 10 новых улиц и двух переулков Владивостока. Теперь в краевом центре есть улицы Ежевичная, Первоцветная, Решетникова, Врубеля, Баркасная, Промысловая, Мореходная, Августа Менарда, Балабина, Траулерная, а также переулки Кучерявенко и Матюшина.
2019 год ознаменовался появлением и нового сквера на улице Борисенко. Точнее, сквер здесь был и раньше, но в этом году он был благоустроен, здесь установили памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам, а затем сквер получил и имя. Сегодня это сквер Хо Ши Мина.
«Во время работы по наименованию комиссия в первую очередь руководствуется муниципальным правовым актом № 146, – сообщила начальник отдела охраны историко-культурного наследия городского управления культуры Светлана Москвитина. – Согласно этому документу, наименования объектов должны соответствовать ряду требований. Например, новые названия должны быть благозвучными, удобными для произношения, легко запоминаться и не должны повторять уже существующие наименования».
Возглавляет комиссию по городской топонимике замглавы администрации Владивостока Татьяна Бережная. В состав комиссии входят начальник управления культуры городской администрации Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, член Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – «Общество изучения Приморского края» Маргарита Маркина и другие.
Напомним, при принятии решений по наименованию улиц администрация Владивостока проводит большую подготовительную работу: специалисты изучают архивные данные, документы по городской топонимике, проводят анализ традиционно сложившихся названий и их актуальность на сегодня, организуют выездные совещания на объекты наименования.
Фото из архива
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Теги: сквер улицы владивосток
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