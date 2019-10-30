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Приморскую девочку наградят за героизм
Приморская девочка Ангелина Пясковская стала номинантом IV Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Росгвардейцы вылетели с маленькой героиней в г. Москву, где она получит заслуженную награду из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и директора Росгвардии Виктора Золотова.
Почти год назад, 2 декабря 2018 года, 7-летняя Ангелина Пясковская, жительница села Тихменево Лесозаводского городского округа Приморского края, спасла из реки Уссури двух 8-летних приятелей. В тот день дети играли на улице, и мальчики решили проверить на прочность речной лед. Неожиданно поверхность треснула и ребята оказались в воде. Опасная ситуация произошла в небольшом поселке в будний день, когда все взрослые находились на работе.
Не раздумывая, Ангелина бросилась к друзьям. Последние 10 метров девочка преодолела на коленях, а у самой полыньи легла на живот. Добравшись до тонувших мальчишек, она схватила за шиворот и выдернула сначала одного приятеля, а следом и другого.
Позже, когда маленькую героиню спросят, как она смогла вытащить из ледяной воды двоих мальчиков старше и больше себя, она растеряется и скажет, что они были совсем не тяжелые!
Поступок первоклассницы не остался без внимания. Помимо благодарности родственников спасенных детей и признания односельчан, Ангелине Пясковской была вручена Почётная грамота Законодательного Собрания Приморского края.
По решению оргкомитета IV Всероссийского проекта «Дети-герои», который проводится по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, приморская девочка Ангелина Пясковская стала одной из двадцати номинантов гражданско-патриотического проекта.
Руководство Управления Росгвардии по Приморскому краю предоставило Ангелине и ее маме возможность прибыть на торжественную церемонию.
Чествование детей, проявивших неравнодушие в сложной ситуации, мужество и активную гражданскую позицию, состоится в г. Москве. Для ребят будут организованы экскурсии по Красной Площади, территории Кремля, посещение Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», водного шоу с морскими животными. Номинанты проекта побывают в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии и в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии.
1 ноября состоится церемония награждения. Ребята получат заслуженную награду из рук председателя сената Валентины Матвиенко и директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.
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