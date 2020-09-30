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Новый детский сад на 120 мест открыли в Приморье
Дошкольное учреждение построили по национальному проекту «Демография»
Губернатор Приморского края принял участие в открытии детского сада №19 «Солнышко» в поселке Новый Надеждинского района в среду, 30 сентября.
Глава Приморья поздравил жителей муниципалитета с появлением нового современного образовательного учреждения.
«Сегодня большое и долгожданное событие – мы открываем детский сад с уютными помещениями для занятий музыкой, спортивным залом, современной инфраструктурой. Всего в текущем году начинают работать шесть новых дошкольных учреждений, в них пойдут в общей сложности 750 ребят. В следующем – откроем еще четыре. Таким образом, поручение Президента по ликвидации очереди в детские сады в Приморском крае будет выполнено», – подчеркнул Олег Кожемяко.
В церемонии открытия детского сада в Надеждинском районе приняли участие также руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, министр образования Приморья Наталья Бондаренко, представители профильных ведомств Правительства края и администрации муниципалитета.
«Дошкольные учреждения создаются сейчас по всей России, строятся школы, улучшается ситуация с детским питанием. Это очень важная работа, поскольку позволяет повысить качество образования в стране», – заявил Анзор Музаев.
Новый детский сад в Надеждинском районе рассчитан на 120 мест. В сентябре текущего года учреждение приняло уже 90 воспитанников.
«Мне хочется поблагодарить за открытие детского сада, приложенные огромные усилия, а было сделано очень много, чтобы нашим детям было тепло и уютно. Чтобы мы, родители, могли спокойно идти на работу, зная, что малышам комфортно. Желаю, чтобы наше “Солнышко” сияло очень ярко и долго», – отметила мама одного из воспитанников детсада №19 Анастасия Лялина.
Напомним, повышение доступности дошкольного образования – одна из задач национального проекта «Демография», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.
После церемонии открытия детского сада Олег Кожемяко также посетил школу №7 в селе Прохладное Надеждинского района. Ранее к главе региона обращались родители детей, которые учатся в этом учреждении. Они просили организовать на дороге рядом со школой пешеходный переход и сделать «лежачего полицейского». Глава Приморья лично убедился, что его поручение выполнено, и пообщался с ребятами, которые рассказали, что добираться на занятия действительно стало комфортнее и безопаснее.
После Олег Кожемяко осмотрел местную спортивную площадку и побывал в столовой учреждения, где узнал, как решается вопрос с организацией детского питания.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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