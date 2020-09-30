Во Владивостоке готовятся к проверке системы оповещения

В разных районах Владивостока будут включаться звуковые сирены и речевое оповещение

В пятницу, 2 октября, с 10:30 до 12:00 во Владивостоке пройдет проверка системы оповещения.



Также оповещение будет проводиться с помощью телевидения. Сигналы запустят на 10 каналах первого цифрового мультиплекса эфирного вещания, на канале «Общественное телевидение Приморья» и информационных каналах кабельного телевидения компании «Подряд».



Звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!». Его включают в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.



Цель проведения проверки – определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению.



Жителей и гостей Владивостока просят воспринимать звуковые сигналы как временную техническую необходимость. Никаких действий предпринимать не требуется.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







