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Во Владивостоке готовятся к проверке системы оповещения
В разных районах Владивостока будут включаться звуковые сирены и речевое оповещение
В пятницу, 2 октября, с 10:30 до 12:00 во Владивостоке пройдет проверка системы оповещения.
Также оповещение будет проводиться с помощью телевидения. Сигналы запустят на 10 каналах первого цифрового мультиплекса эфирного вещания, на канале «Общественное телевидение Приморья» и информационных каналах кабельного телевидения компании «Подряд».
Звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!». Его включают в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.
Цель проведения проверки – определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению.
Жителей и гостей Владивостока просят воспринимать звуковые сигналы как временную техническую необходимость. Никаких действий предпринимать не требуется.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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