Любо, братцы!

Уссурийскому казачьему войску 130 лет в Приморье

У подавляющего большинства наших соотечественников, в первую очередь у жителей городов, слова «казак» и «казачество» ассоциируются с бессмертными образами героев романов Михаила ШОЛОХОВА «Тихий Дон» и «Поднятая целина». То есть, это нереальный персонаж из прошлого, с черными усами, длинной челкой, в форменной фуражке с красным околышем, в атласной рубахе, в штанах с лампасами и с шашкой на боку.

Именно таким запомнился зрителям донской казак Григорий МЕЛИХОВ, сыгранный актером Петром ГЛЕБОВЫМ в кинокартине «Тихий Дон», снятой режиссером Сергеем ГЕРАСИМОВЫМ в 1957 году.

И мало кто догадывается, что казаки – это реальные люди, живущие рядом с нами. Может быть, даже по соседству. Правда, штаны с лампасами они надевают по праздникам, но традиции казачества помнят и чтят.

На северах казаков нет

Сегодня, по данным департамента внутренней политики администрации Приморского края, в нашем регионе, на территории 10 городских округов и 19 муниципальных районов, действуют 37 казачьих обществ, 21 общественная организация и одна некоммерческая организация (НКО). Всего в казачьих обществах и общественных организациях края состоят около 2774 человек, из них 2423 мужчины и 351 женщина. Вот вам и «нереальные персонажи из прошлого». Возраст приморских казаков, состоящих в станицах - от 18 до 70 лет. Наиболее активный возраст у казака - от 40 до 55 лет. Статистика впечатляет.

При этом более половины казаков, около 1200 человек, активно участвуют в решении общегосударственных задач. К примеру, 398 казаков занимаются организацией военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе призывников, подготовкой к военной службе и вневойсковой подготовкой членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе. При обществах работает 11 военно-патриотических клубов, кадетских классов. Есть даже казачья флотилия.

Охрану общественного порядка осуществляют 164 казака. При казачьих обществах и общественных организациях создано 13 добровольных народных дружин (ДНД). Для такой территории, как Приморье, это немного, но есть надежда, что это только начало. Кроме того, казаки охраняют леса, объекты животного мира, дачи, охраняют объекты культурного наследия и обеспечения жизнедеятельности населения. В Хорольском районе создана добровольная казачья пожарная команда.

Казаки активно участвуют в ликвидации последствий налетов на край циклонов и тайфунов. Наверное, проще сказать, где не задействованы казаки и казачьи общества. Не говоря уже об активном участии в коллективах художественной самодеятельности. Поговорка «И швец, и жнец, и на дуде игрец», - это о современных казаках.

«Состав членов казачьих обществ достаточно разный. Но многие общества указывают на принадлежность казаков к силовым структурам РФ. Казаки либо проходили, либо проходят службу, или находятся в запасе. Среди казаков много военных пенсионеров, муниципальных служащих и депутатов органов местного самоуправления», - рассказала газете «Золотой Рог» Ольга ИВЧЕНКО, консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края.

Что касается охвата казачеством территории Приморья, то здесь трудно выделить лидеров. Относительно много казаков в Михайловском и Черниговском районах. Традиционно казачьи общества расселялись вдоль границы, охраняя Приморский край, где они живут и сейчас. На севере Приморья казачьих сообществ нет.

Казаки становятся в строй

Если вспомнить историю, то казачьи общества и общественные организации стали активно создаваться в России в 90-х годах прошлого века. В том числе - крупные объединения со своими отделами на территории Дальнего Востока.

Сегодня на территории Дальнего Востока действуют пять объединений – Уссурийское казачье войско, Союз казаков России УКВ, Союз казаков-воинов России и Зарубежья, Союз независимых казаков, Военно-патриотическая общественная организация «Уссурийское казачье войско» Приморского края, Общественная организация «Уссурийское казачье войско» и несколько казачьих обществ и организаций, не входящие в вышеуказанные структуры.

Уссурийское войсковое казачье общество (УВКО) считается официальным государственным войском, внесенное в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 16 января 1997 года Решением № 1 Главного управления казачьих войск при Президенте РФ. Этот документ сразу отсекает досужие разговоры о нелегитимности казачьего сообщества. Кроме того, Указом президента РФ № 611 «Об утверждении Устава Уссурийского войскового казачьего общества» утвержден Устав Уссурийского войскового казачьего общества. Где черным по белому прописано, когда, где и какую форму, какие знаки различия должен носить реестровый казак, то есть, входящий в состав официального казачьего сообщества. Поэтому, если вдруг увидите на улице «живого» Григория Мелихова, не удивляйтесь, это настоящий реестровый казак.

Что касается 130-летнего юбиляра, Уссурийского казачьего войска, то это реестровые казаки, которые входят в структуру УВКО, его возглавляет атаман Владимир СТЕПАНОВ, бывший спецназовец. В свое время он воевал с отрядом Шамиля Басаева и чудом остался жив во время выполнения боевой операции. Уссурийское войсковое казачье общество объединяет реестровых казаков всего Дальнего Востока.

Правда, есть еще казаки не реестровые, общественники, которые сами по себе. Они хотят быть самостийными и не желают подчиняться Уставу УВКО и вставать под его знамена. Но, время показывает, что с каждым годом таких «лихих» казаков становится меньше. Люди понимают, что трудно решать насущные проблемы без поддержки официальной структуры. Тем более что реестровые казачьи организации финансируются из бюджета края. Не исключено, что в ближайшем будущем произойдет слияние общественников с реестровыми казаками. И то правда, зачем им чего-то делить. Земли и работы всем хватит.

У казаков есть план

- С этого года у нас для казаков есть прямая субсидия, это 10 млн рублей, которые выделяются Приморскому отделу УКВО на уставные цели. На эти деньги они могут содержать свой небольшой аппарат, могут тратить на охрану общественного порядка, охрану экологии и другие цели, которые мы с ними прописываем в соглашении. Кроме этого, пять миллионов рублей выделяется на конкурсной основе любым казачьим обществам и объединениям, реестровым или не реестровым, на реализацию их проектов, связанных с патриотическим воспитанием жителей Приморского края. А также - связанных с сохранением казачьей культуры и быта. Казаки пишут проект, участвуют в конкурсе и получают грант. Размер гранта - не более 500 тыс. рублей. На эти деньги можно вполне провести одно хорошее событийное мероприятие, - говорит Ольга Ивченко.

Ближайший конкурс состоится в начале августа. На участие в нем подали заявки семь казачьих обществ. По словам Ольги Сергеевны, даже если все конкурсанты наберут нужное количество баллов, то суммы на премирование хватит всем. И, если деньги останутся, то в этом году будет проведен еще один конкурс. Кстати, у нас в крае были попытки получить даже грант из президентского фонда. Есть такая мощная финансовая поддержка казачества. Здесь размер грантов не ограничен. Подать заявку на конкурс могут любые социально ориентированные НКО. Находкинский казачий округ дважды попытался получить этот грант, они просят пять миллионов на реализацию своих планов. Но что-то у них не получается.

По мнению губернатора Олега КОЖЕМЯКО, в крае следует принять закон в поддержку казачества. Кроме того, существует долговременный план по реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Приморского края. Его подписал губернатор Приморья.

- К сожалению, казаки поздно включились в конкурсную историю. В то время как другие некоммерческие организации давно используют этот ресурс для поддержания своей деятельности. Но казаки долго раскачивались. Они считали, что им либо не нужно, либо не хватает компетенции, либо это не их история. Но, кто конкурс распробовал, тот понял, что это один из инструментов, который они могут использовать на свои цели, - рассказала Ольга Ивченко.

По её словам, работа с пограничниками и правоохранительными органами у казаков пока еще налажена слабо. Здесь задействованы, в основном, жители станиц, которые расположены вблизи государственной границы. Так же происходит и с охраной общественного порядка.

В то же время, сегодня у казаков очень хорошие начинания по организации патриотического воспитания подрастающего поколения и формированию кадетских казачьих классов. Подобные классы есть в Арсеньеве, в поселке Кневичи.

Даешь «Казачий круг»!

В конце июня во Владивостоке, в зале заседаний администрации Приморского края, состоялся Большой казачий круг, посвященный 130-летию Уссурийского казачьего войска. Для участия в нем прибыли делегаты из разных казачьих отрядов и обществ, входящих в состав УКВ: Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Также среди гостей находились представители Кубанского и Забайкальского казачьих войск. В этом году впервые за многие годы на круг собрались не только казаки, входящие в государственный реестр, но и представители общественного казачьего общества. Сегодня Уссурийское казачье войско объединяет более 9 тыс. человек.

На заседании Большого казачьего круга был избран новый атаман казачьей общественной организации. Им стал казачий полковник Юрий КРИКУНОВ. Епископ Иннокентий благословил новоизбранного атамана. После произнесения присяги атаман поцеловал Крест и Евангелие. Как того требует старинный казачий обычай.

Остается добавить, что 28 октября этого года, в связи с тем, что столица ДФО перенесена во Владивосток, здесь будет проходить межрегиональный фестиваль «Казачий круг». На мероприятие должны приехать представители казачьих обществ и организаций со всего ДВ региона. Не исключено, что концерты фольклорных коллективов состоятся в большом зале Приморской краевой филармонии. Фестиваль финансируется из федерального бюджета. Его победители поедут в следующем году в Москву на всероссийский этап «Казачьего круга».

Досье "Золотого Рога": Свою историю Уссурийское казачье войско ведет от сформированного на основании Положения об Амурском казачьем войске Уссурийского казачьего пешего батальона (1860 год). В июне 1889 года он был выделен в особое Уссурийское казачье войско и, в соответствии с Положением об этом войске (1890 год), преобразован в Уссурийский казачий конный дивизион в составе трех сотен, из них одна сотня в мирное время находилась на службе.

На фото: Состав членов казачьих обществ очень разнообразный.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ