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Утвержденный список опасных пород собак сократили с 69 до 12

30 Июля 2019, 17:40 | Приморье

Иначе бы началось массовое избавление от питомцев, потому что в перечень бы вошли породы, которые массово распространены и никакой опасности не представляют

В Госдуме поддержали утверждение списка потенциально опасных пород собак. Распоряжение о списке из 12 потенциально опасных для людей пород собак подписано с учётом мнения экспертного сообщества, что широко обсуждалось на площадке Госдумы, это очень мудрое решение, считает глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщило РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, куда вошли представители 12 пород, а также все их метисы.

"Данное распоряжение подписано в том виде, которое рекомендовали публичные парламентские слушания, где было 300 экспертов в этой сфере, кинологи, ветеринары, зоозащитники, общественники, и вот эти вот 300 экспертов они проголосовали за (утверждение списка) 12 пород", - заявил Бурматов РИА Новости.

По его словам, если бы поддержали предложения МВД и сделали список из 69 пород, то началось бы массовое избавление от питомцев, потому что в перечень министерства вошли породы, которые массово распространены у граждан и никакой опасности не представляют.

"Очень мудрое Дмитрий Анатольевич принял решение, что подписал распоряжение именно о 12 породах, а не стал подписывать то, что предлагали некоторые другие ведомства, а именно 39, 69, 35", - добавил он.

Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее с учетом мнения экспертного сообщества список был сокращен.

В новую редакцию вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.

Стоит отметить, что в Приморье проблема с бездомными собаками стоит остро и не может найти своего решения. Бродячие собаки нападают на людей, нанося увечья. Администрация Владивостока до сих пор не может решить эту проблему.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: собака  медведев  госдума 



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