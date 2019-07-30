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День ВМФ отметили морским парадом

30 Июля 2019, 16:00 | Приморье

Украшением праздника стала высадка бронетранспортеров с больших десантных кораблей

День Военно-морского флота отметили во Владивостоке в последнее воскресенье июля. По сложившейся традиции парад кораблей в акватории Амурского залива приняли глава региона Олег КОЖЕМЯКО и командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергей АВАКЯНЦ.

В морском параде приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 2 тыс. военнослужащих ТОФ. В акватории Амурского залива в парадную линию выстроились корабли и суда Тихоокеанского флота. Первым в строй встал флагман ТОФ - ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», за ним встали эсминец, большой и малый противолодочный корабли, ракетный катер, суда обеспечения, а также десантный вертолётоносец, корабль-док «Давао-дель-Сур» Военно-морских сил Филиппин и фрегат «Куанг Чунг» ВМС Вьетнама. Иностранные корабли прибыли во Владивосток специально для участия в морском параде, а «Куанг Чунг» посетил главную базу ТОФ впервые. Замкнула парадный строй большая дизельная подводная лодка «Б-394».

 


 

 

 

 

 

 

 

После торжественной части жители и гости края увидели театральное представление, а также зрелищное военно-морское шоу. Гостям праздника показали исторические постановки на тему 320-й годовщины учреждения Андреевского Военно-морского флага и «бой с террористами» в Сирии.

Одним из самых зрелищных эпизодов стала высадка на плав бронетранспортеров БТР-82А с двух больших десантных кораблей – «Пересвет» и «Адмирал Невельской». Огневую поддержку вели большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов».

Перед гостями праздника выступили ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, Военный оркестр штаба ТОФ и творческие коллективы города. Финальной точкой празднования Дня военно-морского флота стали вечерний салют и фейерверк.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: парад  день вмф 






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