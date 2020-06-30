Почти 40% избирателей-приморцев проголосовали по поправкам в Основной Закон

Приморье показывает высокую явку на Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. За четыре дня плебисцита своим мнением о предлагаемых поправках в крае поделились почти 40% избирателей.

Как уточнили, в крайизбиркоме на сегодняшний день в Приморье действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Находки и Владивостока.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Кратко тезисы и суть поправок

- Создание федеральных территорий и организация на них публичной власти;

- Защита территориальной целостности страны, запрет действий, направленных на изменение границы РФ;

- Добавлен пункт о правопреемстве СССР;

- Добавлено упоминание Бога, защиты исторической правды, признание детей важнейшим достоянием, установка приоритета семейного воспитания;

- Установление русского языка государствообразующим;

- Признание культуры Российской Федерации уникальным наследием;

- Введение положения о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав и поддержки соотечественников за рубежом;

- Установление возможности размещения отдельных органов власти вне города Москвы;

- Расширение полномочий ведомств России;

- Включение сельского хозяйства и молодежной политики в ведение субъектов Российской Федерации, добавление пункта о защите семьи и материнства;

- Оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже 1 раза в год;

- Обязательная индексация социальных пособий;

- Создание условий экономического роста страны, повышения доверия между государством и гражданами;

- Ужесточение требований к высшему должностному лицу субъекта РФ и органах исполнительной власти;

- Приоритет Конституции РФ над международным правом;

- Закрепление мер по международному поддержанию мира;

- Поддержание президентом мира и согласия в стране;

- Президент должен проживать в России не менее 25 лет, занимать должность не более двух сроков, не иметь иностранного гражданства;

- Добавление президенту дополнительных полномочий;

- Установление неприкосновенности для президента после отставки;

- Изменение механизма отрешения президента от должности;

- Ужесточение требований к сенаторам и депутатам Госдумы и обеспечение их неприкосновенности;

- Совместное собрание палат только для заслушивания президента;

- Включение в Конституцию арбитража, Верховного и Федерального суда, мировых судей;

- Председатель Правительства несет персональную ответственность перед президентом;

- Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, содействует развитию промышленности, поддержке волонтеров и защите экологии;

- Ужесточение требований к прокурорам и судьям;

- Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ;

- Усиление полномочий Государственного Совета Федерации;

- Главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются президентом и Советом Федерации. Совет Федерации может снимать с должности судей;

- Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь иностранное гражданство;

- Конституционный суд может проверять законопроекты;

- Местное самоуправление подчиняется Федеральным законам;

- Госдума будет утверждать председателя правительства;

- Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать население медицинской помощью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.