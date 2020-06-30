"Волонтеры Конституции" помогают гражданам на избирательных участках в Приморье

Одно из самых активных движений «Волонтеры Конституции» в Дальневосточном федеральном округе действует в Приморье. Добровольцы ежедневно информируют жителей края о голосовании по вопросу внесения изменений в основополагающий закон страны, о процедуре плебисцита и оказывают помощь там, где она необходима.

Как сообщили "Золотому Рогу" в персс-службе Правительства Приморья, «Волонтеры Конституции» работают на Общероссийском голосовании по поправкам в главный закон страны на избирательных участках в Приморье с самого первого дня. Со своими вопросами, касающимися процедуры голосования, к добровольцам предлагают обращаться всем желающим. При этом каждый может быть уверен, что ему не откажут. Все волонтеры прошли ранее соответствующее обучение, поэтому способны дать компетентный ответ и предоставить самую полную и достоверную информацию.

Волонтеры, которые работали на информационных стойках в торговых центрах, сейчас переместились на участковые избирательные комиссии. Они продолжают там свою работу, рассказывают о процедуре голосования, содержании и значимости предлагаемых поправок, отвечают на все интересующие вопросы», – отметила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Директор департамента подчеркнула, что в прямые обязанности волонтеров входит не только информирование населения о проходящем голосовании – добровольцы также оказывают всяческую посильную помощь жителям края на избирательных участках.

«Волонтеры помогают людям старшего возраста, маломобильным гражданам, тем, кто пришел с домашними питомцами – к примеру, они могут присмотреть за собакой у входа на участок, пока избиратель будет голосовать. Кроме того, они помогают с маленькими детьми, если это необходимо», – подчеркнула Елена Томчук.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

«Прошло 27 лет после принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. С тех пор страна значительно изменилась. Перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей, которые были высказаны и через Государственную Думу, и через рабочие группы, представляющие абсолютно все слои общества. Стоит отметить, что голосование продлится почти неделю. Это очень удобно. 1 июля – выходной. Проголосовав заранее, избиратель можно предоставить этот день себе, заняться личными делами. Кроме того, такой подход позволяет избежать большого скопления людей на участках в период пандемии», – заявил Олег Кожемяко.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Фото - Правительство Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.