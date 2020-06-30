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Более трети избирателей в Приморье приняли участие в общероссийском голосовании
Почти треть избирателей приняла участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Приморье. Регион показывает хорошую динамику на протяжении всего периода плебисцита.
Как сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморья, в крае на сегодняшний день действуют 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыболовецких судах, приписанных к портам Владивосток и Находка.
Все участки оборудованы с учетом требований Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты, одноразовую ручку, производится дезинфекция рук и всех поверхностей в местах для голосования. Само голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно проветривают.
«Прошло 27 лет после принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. С тех пор страна значительно изменилась. Перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей, которые были высказаны и через Государственную Думу, и через рабочие группы, представляющие абсолютно все слои общества. Стоит отметить, что голосование продлится почти неделю. Это очень удобно. 1 июля – выходной. Проголосовав заранее, избиратель может предоставить этот день себе, заняться личными делами. Кроме того, такой подход позволяет избежать большого скопления людей на участках в период пандемии», – заявил Олег Кожемяко.
Напомним, приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.
«Участковые избирательные комиссии будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00. С 25 по 30 июня участки работают каждый по своему графику. Расписание можно уточнить на сайте крайизбиркома», – заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.
Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
Фото - ИК "Золотой Рог".
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