Добровольцы готовы прийти на помощь жителям Приморья

Одно из самых активных движений «Волонтеры Конституции» в Дальневосточном федеральном округе действует в Приморье. Добровольцы ежедневно информируют жителей края о предстоящем голосовании по вопросу внесения изменений в основополагающий закон страны.

«Волонтеры Конституции» работают во всех муниципалитетах края. Информационных стойки располагаются в популярных общественных местах, торговых центрах и парках, на вокзалах и автозаправочных станциях. Кроме того, активисты обзванивают пожилых жителей Приморья, которым в силу непростой эпидемиологической обстановки сейчас рекомендуется оставаться дома, объясняют формат голосования и возможности для участия в нем из дома.

Молодые приморцы очень активно участвуют в волонтерском движении. В нынешней ситуации волонтеры стали авангардом гражданского общества. И поправки к Конституции обеспечивают новый уровень их поддержки в нашей стране. Ведь для этих ребят слово «патриотизм» - не пустой звук, а ежедневный труд и способ самовыражения, образ жизни.

P.S. В конце учебного года, в разгар самоизоляции в стране, многие приморские школьники писали различные сочинения. Так вот один из них, пятиклассник, написал в своем сочинении о том, как он понимает патриотизм и гражданской ответственность: «Гражданин – это патриот, готовый защищать свою Родину и других граждан. Он любит свою страну, соблюдает законы, свои права и обязанности, права своих соотечественников. А лучшим примером можно считать волонтерское движение. Волонтеры, особенно сейчас, в непростых условиях, можно сказать, совершают ежедневный подвиг, помогают нуждающимся от души и большого сердца». Думается, проще и лучше не скажет ни один взрослый.