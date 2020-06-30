www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.95 р. 100 JPY: 65.27 р.
EUR: 78.68 р. 10 CNY: 98.83 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

Добровольцы готовы прийти на помощь жителям Приморья

30 Июня 2020, 10:37 | Приморье

Одно из самых активных движений «Волонтеры Конституции» в Дальневосточном федеральном округе действует в Приморье. Добровольцы ежедневно информируют жителей края о предстоящем голосовании по вопросу внесения изменений в основополагающий закон страны.

«Волонтеры Конституции» работают во всех муниципалитетах края. Информационных стойки располагаются в популярных общественных местах, торговых центрах и парках, на вокзалах и автозаправочных станциях. Кроме того, активисты обзванивают пожилых жителей Приморья, которым в силу непростой эпидемиологической обстановки сейчас рекомендуется оставаться дома, объясняют формат голосования и возможности для участия в нем из дома.

Молодые приморцы очень активно участвуют в волонтерском движении. В нынешней ситуации волонтеры стали авангардом гражданского общества. И поправки к Конституции обеспечивают новый уровень их поддержки в нашей стране. Ведь для этих ребят слово «патриотизм» - не пустой звук, а ежедневный труд и способ самовыражения, образ жизни.

P.S. В конце учебного года, в разгар самоизоляции в стране, многие приморские школьники писали различные сочинения. Так вот один из них, пятиклассник, написал в своем сочинении о том, как он понимает патриотизм и гражданской ответственность: «Гражданин – это патриот, готовый защищать свою Родину и других граждан. Он любит свою страну, соблюдает законы, свои права и обязанности, права своих соотечественников. А лучшим примером можно считать волонтерское движение. Волонтеры, особенно сейчас, в непростых условиях, можно сказать, совершают ежедневный подвиг, помогают нуждающимся от души и большого сердца». Думается, проще и лучше не скажет ни один взрослый.

Юрий РОГОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: помощь  волонтеры  голосование  приморье  конституция 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]