Особенности приморской охоты

Охота воспитывает в людях уважительное и бережное отношение к природе

Чтобы всегда быть с добычей, охотникам сегодня приходится думать и о завтрашнем дне, поддерживая диких животных и создавая условия для увеличения их численности, в чем им серьезно содействует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

О взаимодействии охотников с природой на вопросы газеты «Золотой Рог» ответил заместитель министра - начальник управления охраны объектов животного мира министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей СУРОВЫЙ:

- Алексей Леонидович, сколько у нас сегодня охотников и хватает ли на всех дичи?

- У нас в крае около 80,5 тыс. охотников, имеющих охотничьи билеты единого федерального образца. Охотится примерно половина из них. Часть охотников предпочитает охоту на водоплавающую дичь и фазана. Есть фанаты болотно-луговой дичи: дупель, бекас. Таких охотников очень мало, но они серьезно заражены страстью охоты с легавыми подружейными собаками. Это очень красивая охота!

Другая часть предпочитает охоту на копытных животных. Добыча копытных осуществляется в соответствии с лимитами и квотами, которые утверждаются для каждого охотничьего хозяйства в зависимости от численности животных.

Ежегодно в Приморском крае утверждается лимит добычи в пределах 1,5-1,8 тысячи изюбрей; 3,5-3,6 тыс. косуль; 1,5 тысячи кабарги и 800 пятнистых оленей. Лимит добычи соболя - в пределах 10-12 тысяч особей.

Соболя и кабаргу в основном добывают в северных районах Приморского края. Для наших северян охота является основой их существования.

Кроме этого в крае кабан не лимитирован. К примеру, его численность по краю находится в пределах 48-50 тысяч, и охотничьи хозяйства выдают охотникам по их заявкам около 12 тысяч разрешений, по которым охотники добывают в пределах 6 тысяч кабанов.

Приморская природа разнообразна, и самое главное - у нас есть тигр и леопард. Наличие тигра и леопарда - это показатель благополучия экосистемы.

Охота - это отдых настоящих мужчин, как страсть к женщине, которая передается из поколения в поколение, от отца к сыну. А еще добавлю, что охота, мне помогает пережить жизненные трудности, проблемы, неурядицы и переживания. В такие минуты просто переключаешься, достаешь из памяти моменты и события прошедших охот: удачные красивые выстрелы, досадные промахи, дружеские беседы у потрескивающего костра.... И все становится на свои места.

- А в какое время можно охотиться?

- Сроки охоты на территории Приморского края определены правилами охоты и параметрами охоты в Приморском крае. Они традиционны из года в год. Весенняя охота на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси), как правило, открывается с первого апреля продолжительностью 10 дней. Весенняя охота в этом году у нас прошла хорошо, в установленные сроки. Охотники сезоном остались довольны. Охоту на бурого медведя в апреле пришлось запретить из-за пандемии.

С 1 июня по 15 июля в крае открыта охота на самцов благородного оленя (изюбря) и пятнистого оленя с неокостеневшими рогами (пантами). Это охота очень индивидуальна и специфична, требует от охотников терпения и усидчивости.

С 1 июля по 30 сентября в охотничьих хозяйствах разрешена летняя охота на кабана на подкормочных площадках и кормовых полях. В этот период нельзя отстреливать самок, имеющих поросят. Если отстрелять самку, то и поросята, как правило, погибают. А их в выводках по 12-15, и до 18.

С 1 августа можно будет пойти на бурого и гималайского медведя.

С первой субботы сентября открывается осенний сезон охоты на пернатую дичь: уток, гусей, горлицу. Чуть позже - охота на фазана.

С 1 ноября в начинается осенне-зимний сезон охоты на копытных. Как правило, в начале ноября уже выпадает снег, что позволяет охотиться более успешно.

- И где можно охотиться?

- Практически 90% территории края - это охотугодья, закрепленные за юридическими лицами различных форм собственности. В основном это общественные организации охотников и рыболовов, которые ведут охотничье хозяйство более 20 лет.

Кроме охотничьих хозяйств на территории края имеются угодья общего пользования, которых около10% территории. Они имеются в Ольгинском, Кавалеровском, Спасском, Лесозаводском, Пожарском муниципальных районах, в Находкинском городском округе. Эти угодья не предоставлены в пользование юридическим лицам, и охотники могут получить разрешение в министерстве лесного и охотничьего хозяйства и охотиться в этих угодьях, заплатив госпошлину в размере 650 рублей и сбор за пользование объектами животного мира. Ставки сбора определены Налоговым кодексом РФ и составляют: кабан, косуля, кабарга - 450 рублей, изюбрь, лось - 1500, бурый медведь - 3000, гималайский - 6000 рублей.

- А есть ли у Приморья потенциал в части увеличения дичи?

- Емкость охотугодий края позволяет увеличить численность диких копытных животных в несколько раз. Работа в этом направлении ведется на протяжении десятка лет. Выстроена система госохотнадзора, ведется работа с охотпользователями, проводятся биотехнические мероприятия, осуществляется охрана охотничьих угодий, изменяется законодательство.

В настоящее время проходит процедуру утверждения территориальное охотустройство Приморского края, в котором рассчитана продуктивность охотугодий, численность охотничьих животных, которая может быть оптимальной для отдельных территорий.

Для сохранения и повышения их количества особенно важно помочь им пережить неблагоприятные условия в январе-марте - вовремя сделать подкормку животных, разбить наст, расчистить глубокий снег, наладить эффективную охрану охотугодий.

Приморская погода непредсказуема. В 2002 году в конце октября выпало около двух метров снега, и в крае погибло около 60 % всей популяции косули, которая очень долго восстанавливалась. Сейчас же такого, чтобы поехать в лес и не увидеть косулю, а то и кабана, уже нет. И это благодаря тому, что охотпользователи начали работать, проводить биотехнические мероприятия, создавать резерв кормов на случай многоснежных зим, усилилась егерьская служба и служба охотнадзора Приморского края.

Плюс к этому существенную помощь оказывают природоохранные организации - АНО «Центр Амурский тигр», Амурский филиал всемирного фонда дикой природы WWF, оказывающие методическую помощь и выделяющие охотпользователям корма для поддержания численности копытных.

- То есть охотничьи хозяйства заинтересованы, чтобы их территории не деградировали в плане…

- …обнищания фауны. Как правило, в охотничьих хозяйствах за охотничьими коллективами закреплены определенные участки, и им важно, чтобы там был зверь. Они тоже садят поля, и в трудное для животных время выкладывают им корма, силами штатных сотрудников прокладывают дороги, пробивают на них снег, когда его много, чтобы животные ходили.

Самое главное для зверя - чтобы его охраняли и в тяжелые времена подкормили. А он на это отзывчив - плодится и размножается. Взять район Синего хребта в районе Спасска, где раньше была «пустыня». Но появились охотпользователи, которые вкладывают средства, осуществляют охрану этой территории, и там постепенно увеличилась численность диких копытных животных, появилась устойчивая группировка тигра. А это показатель того, что там все нормально. И главное, что копытных хватает и тиграм и охотникам.

С принятием федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» у охотпользователей появились производственные охотничьи инспектора. Такой инспектор имеет права осуществлять осмотр транспортного средства, проверять разрешения на охоту и оружие, путевку, охотничий билет. В случае если охотник не предоставляет эти документы, он привлекается к административной ответственности вплоть до лишения права охоты. У нас уже есть такие прецеденты.

Вообще, браконьерство наказывается у нас очень жестко. Незаконная добыча изюбря, пятнистого оленя, косули или медведя - это уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб. Это тоже очень серьезные суммы. Например, иск за изюбря составляет до 350 тыс. рублей. Привлеченный к такой ответственности охотник автоматически лишается права охоты через аннулирование охотничьего билета и разрешения на оружие.

Охотникам есть что терять. Поэтому они заинтересованы в увеличении численности животных, чтобы получить разрешения и спокойно охотиться. А мы стараемся сделать охоту более доступной для всех.

Охотпользователи действительно сегодня заинтересованы в том, чтобы у них в охотничьих хозяйствах была больше численность зверя, чтобы больше получить и реализовать разрешений, чтобы к ним был больше приток населения и охотников, которые бы не браконьерили. С другой стороны, охотпользователи начинают развивать экологический туризм, фотоохоту, давая возможность туристам наблюдать за дикими животными в естественной среде, делать фото и видео.

ВАЖНО

В соответствии с законом об охоте в Приморье в первую очередь создаются общедоступные угодья, пока они не будут превышать 20% от общей площади. Если охотпользователь нарушает охотхозяйственное соглашение и не выполняет предписания, то в его отношении принимается решение о расторжении охотохозяйственного соглашения или долгосрочной лицензии. Тогда его угодья изымаются и переходят в разряд общедоступных.

На фото: Начальник управления охраны объектов животного мира министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый считает, что дичи в уссурийской тайге хватает и охотникам, и тиграм.

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