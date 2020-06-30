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Найти компромисс между экологией и экономикой
Строительство любого капитального объекта в законном порядке ведется по проекту, в составе которого непременно присутствует раздел, где проработаны вопросы природоохраны объекта как при его строительстве, так и при его дальнейшей эксплуатации. В нем подробно дается информация о влиянии объекта и его деятельности на экологию, о мероприятиях, связанных с минимизацией вреда природе и человеку, которые инвесторам, застройщикам и эксплуатантам необходимо строго выполнять. Это сегодня и требование органов экспертизы, и непременное условие успешного выполнения государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.
Директор компании ООО «Центр комплексного проектирования Инвигро» Сергей РЫБАЛКО отмечает, что разработка природоохранных разделов проектной документации и сопровождение документации при прохождении государственной экологической экспертизы — дело довольно хлопотное, и заказчику, видя готовый проект, зачастую трудно понять, сколько усилий эта работа стоила проектировщику. Тем более что с 2002 года природоохранное законодательство постоянно повышает требования к проектам, и это обязательно надо учитывать.
В качестве примера эксперт газеты «Золотой Рог» привел проект строительства противопаводковой дамбы, выполненный ООО «ЦКП Инвигро» по заказу администрации Октябрьского района.
Строительство этой дамбы планировалось еще в советское время. В периоды дождей районный центр Покровка и село Синельниково-1 постоянно подтапливались, что влекло определенные потери и доставляло жителям неприятности. Однако построить дамбу тогда не успели. Но необходимость в ней осталась, и это одна из наиболее важных задач, которую руководство района сейчас пытается решить.
Соответственно, через процедуры, предусмотренные федеральным законом 44 ФЗ, в прошлом году, муниципалитет заключил с компанией контракт на выполнение проектных работ.
В ходе работ оказалось, что один из участков проектируемой дамбы проходит по заказнику краевого значения «Полтавский». А в законе о государственной экспертизе говорится, что если хозяйственная деятельность (а дамба к ней тоже относится) предполагается на особо охраняемой природной территории регионального значения, то эта деятельность должна быть согласована с экологической экспертизой регионального уровня.
В этом случае требовалось экспертное заключение министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по Приморскому краю. Соответственно подготовленная проектная документацию была передана в министерство, где ее оперативно рассмотрели и выдали свое заключение. Оно было положительным. И, уже имея на руках это заключение, проектировщики получили право передать материалы проекта на рассмотрение технической экспертизы, которую, поскольку подразумевалось государственное финансирование строительства этого объекта, выполнило Краевое государственное учреждение «Примгосэкспертиза». После согласований и внесения требовавшихся корректировок проект весной этого года окончательно получил положительное заключение и затем был передан заказчику.
Теперь, имея готовый проект, администрация Октябрьского района может запланировать и осуществить строительство противопаводковой дамбы.
На фото: Отмашку строительным работам положено давать только после получения соответствующих экологических экспертиз.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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