"Летние вечера" продолжаются, несмотря на пандемию

Новый формат осваивают организаторы полюбившегося пожилым приморцам проекта «Летние вечера 50+». На днях сезон летних танцевальных площадок для граждан в возрасте 50 лет и старше открылся в Черниговском районе.

В предыдущие годы «Летние вечера 50+» дарили пожилым людям не только любимые песни и танцы, но и возможность сделать физические упражнения, пообщаться друг с другом и завести новых друзей. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения совместно с работниками районной культуры организовали работу площадки в передвижном формате. Предполагается, что концерты для пожилых людей состоятся во дворах всех микрорайонов Черниговки. Мероприятия будет проходить на протяжении всего лета три раза в неделю.

Как отмечают организаторы «Летних вечеров», несмотря на то, что в этом сезоне в развлекательной программе присутствуют только песни, пожилые приморцы с энтузиазмом отнеслись к концертам, которые можно послушать во дворе, даже не выходя из дома.

Также в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции для граждан старшего возраста в крае по-прежнему действуют различные клубы и кружки по интересам в режиме онлайн. Узнать подробную информацию о них можно у специалистов филиалов Приморского центра социального обслуживания населения по краю. Кроме того, пожилые приморцы могут претендовать на различные меры поддержки в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Добавим, что проект «Летние вечера в парке 50+» направлен на развитие творческого потенциала пожилых граждан. Он реализуется в Приморье с 2017 года, получив статус мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Организаторами мероприятий являются специалисты Приморского центра социального обслуживания населения совместно с некоммерческой организацией «Родные люди». Изначально «Летние вечера» проводились во Владивостоке, однако в 2019 году число участвующих в проекте муниципальных образований достигло 20, а посетили бесплатные танцплощадки около 12 тысяч приморцев.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



