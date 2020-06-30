www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.95 р. 100 JPY: 65.27 р.
EUR: 78.68 р. 10 CNY: 98.83 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

"Летние вечера" продолжаются, несмотря на пандемию

30 Июня 2020, 14:30 | Приморье

Новый формат осваивают организаторы полюбившегося пожилым приморцам проекта «Летние вечера 50+». На днях сезон летних танцевальных площадок для граждан в возрасте 50 лет и старше открылся в Черниговском районе.

В предыдущие годы «Летние вечера 50+» дарили пожилым людям не только любимые песни и танцы, но и возможность сделать физические упражнения, пообщаться друг с другом и завести новых друзей. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения совместно с работниками районной культуры организовали работу площадки в передвижном формате. Предполагается, что концерты для пожилых людей состоятся во дворах всех микрорайонов Черниговки. Мероприятия будет проходить на протяжении всего лета три раза в неделю.

Как отмечают организаторы «Летних вечеров», несмотря на то, что в этом сезоне в развлекательной программе присутствуют только песни, пожилые приморцы с энтузиазмом отнеслись к концертам, которые можно послушать во дворе, даже не выходя из дома.

Также в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции для граждан старшего возраста в крае по-прежнему действуют различные клубы и кружки по интересам в режиме онлайн. Узнать подробную информацию о них можно у специалистов филиалов Приморского центра социального обслуживания населения по краю. Кроме того, пожилые приморцы могут претендовать на различные меры поддержки в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы. 

Добавим, что проект «Летние вечера в парке 50+» направлен на развитие творческого потенциала пожилых граждан. Он реализуется в Приморье с 2017 года, получив статус мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Организаторами мероприятий являются специалисты Приморского центра социального обслуживания населения совместно с некоммерческой организацией «Родные люди». Изначально «Летние вечера» проводились во Владивостоке, однако в 2019 году число участвующих в проекте муниципальных образований достигло 20, а посетили бесплатные танцплощадки около 12 тысяч приморцев. 

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
 


 

Автор:
Теги: пандемия  общество 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]