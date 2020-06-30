Бывший в употреблении

Так хотелось бы говорить о сегодняшних зависимых приморцах, однако сухие цифры статистики пока этого сделать не дают

Несмотря на большую профилактическую работу, наркомания и алкоголизм по-прежнему остаются болезнью всего общества - чумой 21 века. О том, какие меры предпринимаются по борьбе с наркозависимостью населения, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий ЮХИМЕНКО.

- Аркадий Валерьевич, расскажите, какие именно шаги предпринимаются сегодня в борьбе с наркозависимостью?

- В рамках госпрограммы «Безопасный край», которая предусматривает позиции, касающиеся непосредственно здравоохранения, проводится большая работа в информировании населения: выпускается печатная продукция, рассказывающая о смертельной опасности наркотических средств и алкоголя, создаются видеоролики. Также на выделенные по программе денежные средства закупаются реагенты для определения наркотических и лекарственных веществ. В этой же программе заложено финансирование ежегодных профилактических осмотров около 10 тысяч учащихся различных общеобразовательных учреждений. Также из выделяемых средств закупается медицинское оборудование для отделений реабилитации пациентов наркологического профиля.

- Безусловно, специалисты прилагают большие усилия, чтобы не только вылечить человека от зависимости, но предотвратить новые случаи заболевания. Можно ли сегодня говорить о видимой тенденции снижения количества наркозависимых в Приморском крае?

- В течение последних трех лет мы наблюдаем снижение количества граждан, у которых выявлена какая-либо форма зависимости от тех или иных веществ. В 2017 год таких лиц было взято на учёт 831 человек, а за 2019 год их количество составило 705 человек. При этом сама структура заболеваемости и потребления наркотиков видоизменяется – за 2017-2019 годы выявлен незначительный рост потребителей опиоидных и каннабиноидных видов наркотиков, и происходит это на фоне снижения числа лиц с зависимостью от «новых» видов наркотиков («спайсов», «скорость»), психостимуляторов.

К сожалению, вынужден констатировать, что Приморский край является одним из лидеров по каннабиноидной наркомании не только по Дальнему Востоку, но и в масштабах страны.

- Что такое вообще наркозависимость?

- Наркотическая зависимость - это общее понятие, характеризующее неконтролируемое употребление психоактивных веществ, изменяющих сознание. Если ее разбивать на «зависимости» по конкретным веществам, то можно сказать однозначно: сколько наркотиков существует в мире - столько и зависимостей - от конопли и опия, до синтетических наркотиков. Возрастные категории людей, принимающих любого вида наркотические вещества, как правило, из года в год стабильны - в среднем это население от 20 до 40 лет.

- Как определить, болен ли человек какой-либо зависимостью?

- Существует такое комплексное понятие, как «большой наркоманический синдром». В свое время его выявила доктор медицинских наук Ирина Николаевна ПЯТНИЦКАЯ. Во-первых, это психическая зависимость, которая характеризуется наличием непреодолимого влечения к определенному веществу, вызывающему состояние измененного сознания. Влечение - это состояние человека, при котором он постоянно думает о приеме этого вещества. Во-вторых, состояние характеризуется растом его количество для достижения результата эйфории, и в-третьих, это синдром физической зависимости, так называемый «синдром отмены», или абстинентный синдром, когда в отсутствии данного вещества человек испытывает крайнюю степень дискомфорта и для нормализации состояния ему необходимо принять это вещество. Рано или поздно у зависимого человека возникают проблемы на работе, в семье, в общении с людьми. Происходит постепенная, но неизбежная деградация личности. Юридические последствия - это те, за которыми следует административное или уголовное наказания.

- Сколько времени, как правило, занимает лечение ваших пациентов?

- Длительность лечения зависит от того, насколько глубокие произошли изменения личности, а также от физических и социальных последствий его употребления. Каждому пациенту требуется своя терапия, причем состоит она из нескольких этапов: детоксикация, восстановление и медицинская реабилитация. Сначала мы выводим вредные вещества из организма, потом восстанавливаем его, а после занимаемся реабилитацией. К терапии мы подходим как к многогранному комплексному процессу - воздействуем на тело, душу, психику и социально-духовную составляющую.

Наша программа, которая существует здесь с 2012 года, заняла второе место в России среди реабилитационных программ по лечению зависимости. Основной ее подход – гуманистический. Его суть в том, чтобы выработать у человека осознанное желание не употреблять психоактивные вещества и достигнуть понимания, что зависимость есть. К нам часто поступают люди, которых направили сюда родственники. Они утверждают, что зависимости у них нет, а мы не спорим. Основа лечения – метод мотивационного интервью, когда специалист в мягкой форме работает на противоречиях между представлениями пациента о себе и реальным положением вещей. Структура программы построена на том, чтобы человек, находясь среди товарищей по несчастью, при помощи специалистов отделения – врачей-наркологов, психологов, консультантов по химической зависимости, специалистов по социальной работе, постепенно пришел к признанию зависимости. Открытость других пациентов придает ему уверенности и помогает не бояться осуждения. У нас нет назидания, наказаний, только уважительное человеческое отношение. Мы обучаем зависимых работе с гневом и сложными эмоциями. Групповая терапия - максимально эффективный метод для лечения. Первый шаг – осознание своих чувств, второй – осознание потребностей, связанных с чувствами, третий – возможность удовлетворять свои потребности не при помощи спиртного или психоактивных веществ, а другими способами.

- Ранее, в Советском Союзе, человека можно было поместить в специализированное медучреждение в принудительном порядке. А как обстоят дела сегодня? Можно ли заставить человека пройти лечение в наркологическом диспансере насильно?

- Каждый пациент, который к нам поступает, подписывает добровольное информированное согласие на лечение. Недобровольная госпитализация возможна только тогда, когда человек находится в состоянии острого психоза и представляет опасность для себя и окружающих. В этом случае необходимо вызвать психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи, которая направит пострадавшего в медучреждение. После снятия интоксикации пациент имеет право выписаться, мы не можем его принудительно задерживать. Однако прилагаем максимум усилий, чтобы убедить зависимого человека пройти полный курс лечения и медицинскую реабилитацию. Бригада, состоящая из психолога, специалиста по социальной работе и врача, работает с пациентом индивидуально, и нередки случаи, когда такая работа дает положительные результаты - пациент осознает, что болен, и соглашается на лечение.

- А велики ли риски, что после выписки бывший пациент Наркодиспансера вернется к прежнему образу жизни?

- К любой зависимости мы подходим как к комплексной, биопсихосоциодуховной проблеме. Наша задача - вернуть пациента в общество в качестве полноценной личности. После лечения, как правило, пациент самостоятельно и до конца жизни поддерживает свою трезвость, продолжая посещать врача нарколога, группы самопомощи «АА» и «АН».

- А лечение происходит анонимно?

- Чтобы пройти курс лечения в нашем учреждении, пациенту необходимо предоставить стандартные документы, и об анонимности речь не идет. В рамках госпрограммы, которая реализуется на территории края, существуют определенные объемы помощи пациентам. Однако лимита в части госпитализации наркозависимых по этой программе нет. Возможность анонимного лечения существует, но только на платной основе.

- Расскажите, пожалуйста, об инновациях в наркологии?

- Если говорить о лекарственной терапии, у нас применяются новые, уникальные препараты, позволяющие сохранить трезвость на длительный период времени. Есть и такие, которые помогают человеку значительно сократить потребление алкоголя или не уходить в состояние запоя. Также существует понятие «немедикаментозные инновации». Речь идет о психотерапевтических программах реабилитации, которые у нас опробированы и успешно применяются. К нам приезжали коллеги из Хакасии, Хабаровска и других регионов, которые успешно перенимали опыт наших коллег. Ежегодно в обязательном порядке мы проводим тренинги для наших врачей, приглашая заслуженных тренеров России по специальностям, связанным с нашей работой.

- 26 июня в России - День борьбы с наркозависимостью. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

- Хочется пожелать всем психического и физического здоровья, а главное - не бояться при появлении первых признаков зависимости прийти на бесплатную консультацию к нашим специалистам.

На фото: Главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко: «Структура заболеваемости и потребления наркотиков видоизменяется».

Фото автора