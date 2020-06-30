Экобренд региона

Большую часть брендовых туристических мест Приморского края составляют заповедные места и природные памятники

Уникальные растения-эндемики, горные озера, таежные водопады, леопардовые тропы, тысячелетние тисы, заповедник в водах залива Петра Великого – вот далеко не полный список уникальных объектов Приморья, которые так любят туристы и жители края.

Любителям экологического туризма есть из чего выбирать: биосферный заповедник «Кедровая Падь», где постоянно обитает дальневосточный леопард, уникальный своей природой Сихотэ-Алинский заповедник, занимающий территорию восточного склона хребта Сихотэ-Алинь, где обитают бурый и гималайский медведи, а также единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник.

В списке лучших

«Приморский край по праву считается одним из лучших регионов экологического туризма в России, - уверена директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья ГУСЕВА. - На его территории находятся шесть заповедников, множество национальных парков, а особо охраняемые природные территории составляют 20 % от всей площади края. Также на территории Приморья находятся два объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Сихотэ-Алинский заповедник и Национальный парк «Бикин». Дальневосточный Морской биосферный заповедник включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в рамках программы «Человек и биосфера».

Приморский край славится не только большим количеством уникальных природных объектов, но и их разнообразием. У нас можно полюбоваться на растения-эндемики, а также смешанную флору и фауну в дикой природе. Нельзя не упомянуть и двух редких диких больших кошек: дальневосточного леопарда и амурского тигра. Среди морских живых достопримечательностей Приморья, доступных для наблюдения туристами, в том числе дайверами, можно отметить пеструю нерпу и гигантского тихоокеанского осьминога».

Создание новых проектов

Развитие экологического туризма - сейчас задача поистине приоритетная. Разработка новых туров, благоустройство мест показа и создание инфраструктуры положительно скажутся на притоке туристов. Многие из этих задач уже заложены в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. «Сейчас в тренде, как показывает практика общения с регионами и коллегами онлайн, – экологический туризм, - отмечает руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР. - В Приморье для развития этого направления множество ресурсов и возможностей. В настоящий момент у нас уже есть такой проект, как экологическая тропа на острове Попова, по поручению губернатора Приморья ведется работа по созданию исторического комплекса «Стеклянуха» и другие. Основные задачи таких инициатив – представление культурно-

исторического потенциала региона, его национальной самобытности и этнографических ресурсов, создание новых направлений отдыха».

«Для дальнейшего развития экологического туризма необходимо продолжать работу по информированию об этих уникальных вещах, - рассказывает Дарья Гусева. - Мы видим, что заповедники понимают это и открывают новые маршруты, обновляют свои сайты. ТИЦ Приморья в свою очередь включает эти объекты в свои буклеты, презентации, размещает информацию на интернет-сайтах. К примеру, национальный парк «Земля леопарда» разработал уникальный продукт: наблюдение за животными в их естественной среде обитания: с деревьев, из укрытия. А ведь раньше фотосъемка диких животных долгое время была желанным, но малодоступным продуктом для посетителей региона».

Единственные в мире

Фотовыставки и альбомы, воспевающие красоту природы Приморья весьма популярны. Профессионалы и любители стремятся запечатлеть незабываемые пейзажи и уникальных животных. Однако встреча с крупными хищниками в дикой природе может закончиться печально. Для того чтобы избежать подобных последствий, многие заповедники организуют на своих территориях особые укрытия – скрадки. Они позволяют минимизировать фактор беспокойства животного, а также обезопасить фотографа в случае интереса к нему крупного хищника. Фотосъемка из укрытия – весьма популярная практика. Фотоохотники готовы часами сидеть в скрадках национальных парков США, Африки и Европы, чтобы сделать заветные кадры.

Осенью подобный проект стартовал и в Приморском крае. Фотосъемка из укрытий «Земли леопарда» – единственная возможность в мире сделать профессиональные фотографии дикого дальневосточного леопарда. В мире их осталось около 100 особей. Благодаря работе национального парка за последние годы популяция увеличилась в три раза, однако ее размеры по-прежнему остаются угрожающе низкими.

Укрытия расположены на живописном берегу реки Кедровой у пересечения сразу нескольких зверовых троп. Уже в течение более 100 лет здесь регулярно фиксируются дальневосточные леопарды, а также множество других диких животных – амурские тигры, дальневосточные лесные коты, медведи, пятнистые олени, косули, харзы и колонки.

Оскароносное Приморье

Тренд съемок о крае зародил еще японский режиссер Акира КУРОСАВА, выпустивший в 1975 году фильм «Дерсу Узала». Кинолента основана на реальных событиях, изложенных в книгах путешественника и писателя Владимира АРСЕНЬЕВА. Шестилетнее путешествие по километрам Уссурийской тайги, дружба с таежным охотником, ставшим прототипом Дерсу, и истории о коренных народах Приморского края вдохновили режиссера на создание фильма, в итоге получившего премию «Оскар».

Снимать документальные фильмы об уникальной природе региона начали еще в 90-х годах. Такие гиганты киноиндустрии, как BBC и National Geographic, не раз раскрывали в своих лентах уникальную флору и фауну Приморья. Эксперты упоминают и научные американские проекты, в рамках которых природу края запечатлели на кинопленку. Сейчас же интерес к региону проявляют азиатские соседи: Китай, Япония и Корея. Центральный южнокорейский телеканал EBS выпустил документальный фильм о дальневосточных леопардах и амурских тиграх. Лента под названием «Земля леопарда и тигра» рассказывает о жизни этих диких кошек. Съемки проходили на территории Национального парка «Земля леопарда» в течение года. Создатели не ограничились жизнеописанием леопардов и тигров и постарались рассказать и о других обитателях нацпарка, создав портрет ареала главных героев киноленты. На экране зрители смогут увидеть дальневосточного лесного кота, харзу и амурского горала.

Развить, но не нарушить

Экологический туризм - важный инструмент устойчивого развития территорий. Он не только способствует развитию отрасли и созданию благоприятного имиджа региона, но и служит мотивацией для сохранения природного богатства. Однако при развитии такого вида отдыха всегда имеются определенные сложности, решить которые можно только совместно. «Перед заповедниками стоит сложная задача: с одной стороны, они должны оберегать природу, а с другой – привлекать внимание к проблеме охраны природы. Кто, как не сотрудник заповедника, сможет рассказать о важности сохранения природных объектов? Необходимо находить компромисс между экскурсиями и охраной природы. Для этого разрабатываются правила посещения заповедных территорий, вычисляется допустимая антропогенная нагрузка, оформляются пропуски. В свою очередь, туроператоры, которые продают экскурсии в такие места, внимательно следят за соблюдением правил и регулярно устраивают уборку в местах паломничества туристов», - объясняет Дарья Гусева.

Еще одной проблемой развития экологического туризма не только в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке, является удаленность региона от центральной России. Дороговизна перелетов и туров заставляют туристов задуматься о других направлениях.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА отметила, что изменить эту ситуацию можно только при помощи совместных усилий государственных ведомств и бизнеса. «Мы ведем активную работу по формированию доступных туров на Дальний Восток с отельерами, туроператорами, Минтрансом и самими субъектами. Для туроператоров появится субсидия, которая позволит формировать доступные пакетные предложения для внутреннего туризма», - рассказала эксперт.

На фото: Любителям экологического туризма есть из чего выбирать в Приморье.

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