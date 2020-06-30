Культура мигрировала в онлайн

Карантин внес свои коррективы в работу музеев и театров Приморского края

Владивосток по праву считается крупнейшим культурным центром на Дальнем Востоке России. По поручению президента РФ Владимира ПУТИНА здесь запустил свою работу целый ряд филиалов учреждений мирового значения. Сейчас в регионе формируется один из крупнейших в стране культурных кластеров.

Столь любимая у зарубежных туристов Мариинская сцена Приморского театра, филиал Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и центр современного искусства «Заря» привлекают всеобщее внимание. В ближайшем будущем будет открыт еще и музейный центр, который объединит работу таких великих русских музеев как Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Музей Востока, а также зарубежных партнеров. Комплекс будет включать в себя реставрационно-исследовательский комплекс, выставочные пространства, образовательный центр с мастерскими по графике, скульптуре и живописи, а также публичные пространства. Все это стало возможно благодаря активной политике руководства края и страны. Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы создает все условия для придания Владивостоку статуса культурной столицы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Теоретик современного искусства Виктор МИЗИАНО отметил большой потенциал города. «Владивосток – это место, где есть своя самостоятельная, при этом хорошо ориентированная культурная динамика. Если прикинуть ваше геополитическое положение, то становится очевидно, что Владивосток может стать именно тем городом, который стянет на себя очень разные локации и очень разные культурные ценности, вступит в некую сеть диалогов, причем не только с другими российскими центрами, но и зарубежными. Такая геолокация – это огромный ресурс, который можно плодотворно использовать», - говорит эксперт.

Подтверждением его слов могут служить цифры, которые показывают популярность событийных мероприятий в крае у туристов. В дни их проведения прирост турпотока составляет минимум 30% к соседним датам.

В режиме карантина

Пандемия коронавируса изменила все планы мира. Закрытие границ, режим самоизоляции, длившийся несколько месяцев, и страх заболевания сделали невозможным личное посещение культурных институций. Когда стало понятно, что такая ситуация сохранится надолго, то деятели культуры создали онлайн-экскурсии по различным выставкам и спектаклям.

Центр современного искусства «Заря» провел zoom-конференции с участниками выставки «Дальний фокус». Онлайн-формат мероприятия не помешал обсудить будущее фотографии и мотивы быть фотографом. Третьяковская галерея запустила проект #Третьяковка дома, благодаря которому все желающие с 18 марта по 15 июля 2020 года смогут насладиться концертами, кинопоказами, онлайн-лекциями научных сотрудников галереи и экскурсиями по постоянной экспозиции музея. Мариинский театр выкладывал выступления как в онлайн–трансляциях, так и в формате архивных записей. Приморская картинная галерея активно создавала выставки и конкурсы в новом формате. По экспозиции II Межрегиональной выставки «Великая победа» можно посмотреть виртуальный тур.

В Музее имени Арсеньева тоже сделали целую подборку онлайн – экскурсий. «После вынужденной приостановки приема гостей мы поставили перед собой задачу - сделать так, чтобы, даже оставаясь дома, все желающие могли побывать в музее, - рассказал руководитель пресс-службы Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Евгений ГОРОХОВ. - Начали работу в этом направлении с коротких видеозарисовок о том, как музейные работники скучают по посетителям. Естественным продолжением такого формата взаимодействия с аудиторией стали записанные на камеру рассказы о ряде выставок Главного корпуса. Эти видеоэкскурсии, подготовленные при поддержке Туристско-информационного центра Приморского края, знакомят зрителя с историей продвижения России на восток в XVII–XIX веках, традициями и культурой народов, живших на территории нашего региона, вехами развития и становления экономики и бизнеса в Приморье. На днях мы опубликовали в сети экскурсию по экспозиции, представленной в Музее Города и посвященной Владивостокской крепости.

Помимо экскурсий, музей предлагает своей аудитории ознакомиться на сайте и в соцсетях с информацией об экспонатах. Кроме того, подготовлен и представлен веб-проект «Военные письма», который является виртуальной выставкой фронтовой корреспонденции, а также опубликованы творческие задания и мастер-классы для интересного семейного времяпрепровождения дома.

Ранее музей публиковал в сети видеоматериалы о выставках, записи дискуссий, презентаций и публичных лекций в рамках Дальневосточной конференции региональных музеев. Однако формат видеоэкскурсии мы использовали в этом году впервые. Мы планируем работать с онлайн-форматами и в дальнейшем, развивая это направление деятельности музея.

Благодаря экскурсиям и лекциям, представленным в видеоформате и опубликованным в сети, оцифрованным коллекциям, виртуальным прогулкам по музеям, галереям и библиотекам любой пользователь имеет доступ к нужной и интересной ему информации 24 часа в сутки, находясь в любой точке земного шара, где есть доступ в интернет. Это удобно, значительно экономит время, дает возможность для саморазвития, помогает приобщать к мировому культурно-историческому наследию и взрослых, и детей».

Людей не заменить

Однако эксперты уверены, что, несмотря на все плюсы работы в таком режиме, виртуальный формат никогда не сможет полностью вытеснить прелесть личного посещения.

«В современных реалиях наличие онлайн-контента для любого учреждения культуры естественно, и в этом нет удивительного, - уверен Евгений Горохов. - Невозможно игнорировать прогресс, ведь с развитием технологий меняются и люди, и их потребности, растет запрос на доступность. Однако онлайн не может в полной мере заменить собой «живой» контакт с предметом и человеком, а дает лишь общее представление о том или ином учреждении культуры, его выставках, фондах, проектах и т.д. Если говорить о музеях, то погрузиться в атмосферу их выставочных залов, получить впечатления от непосредственного взаимодействия с подлинниками, даже потрогать некоторые экспонаты - все это возможно только оффлайн».

Частный интерес

Организатор арт-ярмарки в Тбилиси (TAF) Эрик ШЛОССЕР уверен, что благодаря коронавирусу у Владивостока появился шанс укрепиться на культурной арене: «Пандемия все поменяла, сейчас интерес любителей искусства сместился со столиц на периферию. Это великолепный шанс для нестоличных творцов и музеев».

Также, эксперт отметил необходимость частных инвестиций в культуру. «Один евро, инвестированный в культуру, возвращает восемь. Этот факт нам наглядно демонстрируют примеры европейских городов. Однако не только власть и государственные культурные институции должны быть заинтересованы в развитии этой сферы. Важна заинтересованность частных лиц. Пока я не наблюдаю этого во Владивостоке. Необходимо ведь не только показывать искусство, но и учить людей его воспринимать. Благодаря этому появится куда больше потребителей такого формата», - объясняет эксперт.

Также Эрик Шлоссер отметил, что помимо культурных институций для развития города в культурном плане необходима развитая инфраструктура: «Необходимы хорошие гостиницы, рестораны и аэропорт. Большим плюсом, на мой взгляд, является электронная виза, которую могут получить представители нескольких стран».

ВАЖНО

Механизм электронных виз действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Иностранцы могут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта. Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции, Японии и Тайваня. Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. Виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

На фото: Столь любимая у зарубежных туристов Мариинская сцена Приморского театра на время перешла в онлайн.

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