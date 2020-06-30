"В Приморье очень активная и инициативная молодежь"

Молодежь региона помогает делать жизнь в крае лучше

В минувшую субботу, 27 июня, в России отмечался День молодежи. Конечно, пандемия COVID-19 отразилась и на праздновании этой даты – как и многие другие праздники, День молодежи ушел в онлайн. Однако введенные ограничения на проведение массовых мероприятий вовсе не означают, что молодежная политика в Приморье «поставлена на паузу».





О том, чем сегодня занимаются молодые приморцы с активной жизненной позицией, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Иван АПОНЮК.

- Иван Алексеевич, какими мероприятиями ознаменовался 2020 год для приморской молодежи? Пришлось ли Центру корректировать свои планы из-за пандемии?

- В Приморье очень активная молодежь, и мы всегда поддерживаем ее инициативы. Если говорить о реализации проектов в 2020 году, то, как и у всех, в наши планы вмешалась пандемия коронавируса. Запланированные массовые мероприятия пришлось переносить, а Центру – экстренно перестраивать свою работу. Но в этом плане мы не отличаемся от организаций из других сфер – всем пришлось жить по-новому.

Однако ряд мероприятий мы успели провести в начале 2020 года. Это школа танца «Реверанс», приуроченная к одному из этапов регионального фестиваля «Студенческая весна». Возможно, удастся провести очередной этап школы в конце года, потому что это мероприятие очень востребовано у приморской молодежи. Большую пользу принесла акция «Снежный десант», в рамках которой ребята выезжали на территории края и помогали пожилым людям.

Значительное количество мероприятий, как я уже сказал, пришлось переводить в онлайн-формат. Но мы надеемся, что пандемия через несколько месяцев закончится и Центр возобновит свою деятельность в полном формате. Но в любом случае приморская молодежь останется активной, требующей к себе внимания, помощи в реализации своих идей и замыслов. И мы готовы оказать содействие в любых обстоятельствах.

- Обычно в День молодежи во Владивостоке и других городах Приморья проводились разнообразные соревнования, конкурсы и другие мероприятия. Понятно, что действующий сейчас режим ограничений не предполагает массовых торжеств. Но можно ли надеяться, что какие-то из них состоятся после того, как ограничения будут сняты?

- Если говорить о Владивостоке, то мероприятия в столице региона проводились по линии городской администрации. «Общекраевой» День молодежи очень долго планировался и обсуждался, были попытки его провести. Моя позиция состоит в том, чтобы не «раздваивать» праздник, а проводить мероприятия в сотрудничестве с муниципалитетом. А в целом проводить какие-то мероприятия, планировавшиеся в День молодежи, спустя какое-то время не совсем правильно. Лучше более тщательно подготовиться к следующему Дню молодежи.

- 2020 год в России проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Задействована ли молодежь Приморского края в патриотических акциях, которые приурочены к памятным датам?

- Мы приняли решение ничего не навязывать молодежи, а спросить молодых ребят и девушек, какой формат они сами хотят предложить. Для этого был проведен конкурс проектов для инициативной молодежи, и восемь проектов-победителей успешно реализуются по всему краю.

Кроме того, в рамках Года памяти и славы уже прошли несколько мероприятий. Например, во Владивостоке ко Дню Победы появилась «Стена памяти» в Сквере почетных граждан, а на улице Анны ЩЕТИНИНОЙ молодежные организации высадили «Аллею памяти» из 75 деревьев. В интернете прошла акция «Лица героев», в ходе которой рассказывалось о героях, в честь которых названы улицы Владивостока. Сейчас эта акция продолжается в других муниципальных образованиях. Также волонтеры из числа молодежи были задействованы во время проведения парадов Победы во Владивостоке и Уссурийске.

- Как строится работа с муниципалитетами Приморья в сфере молодежной политики?

- Мы плотно работаем со специалистами по молодежной политике в муниципальных образованиях. Среди них есть как опытные люди, которые работают с молодежью уже не первый год, так и те, кто еще только начинает эту деятельность. Вместе мы стараемся задействовать молодежь из муниципальных образований в организации и проведении краевых мероприятий. Ежегодно проводим межмунципальные слеты, тренинги, другие события; учим ребят социальному проектированию. Отдельно работаем по обучению волонтерского актива в муниципалитетах.

Поддержке инициатив с мест способствует и конкурс социальных проектов «Молодежь Приморья», которые затем помогают делать лучше жизнь в муниципалитетах. Проекты, которые побеждают в этом конкурсе, мы стараемся масштабировать, чтобы они охватили как можно больше муниципалитетов, а ребята смогли проявить себя не только как участники, но и как организаторы социальных, волонтерских и творческих проектов.

- В Приморье хорошо развито волонтерское движение. Волонтеры края участвуют не только в региональных мероприятиях, но и в событиях федерального и международного масштаба. Что нового в этой сфере произошло в 2020 году?

- Сегодня в Приморье насчитывается более 20 тысяч волонтеров, действует более 170 волонтерских объединений. В 2020 году волонтеров Приморья объединила акция взаимопомощи «Мы вместе», в ходе которой пожилым приморцам, находящимся на самоизоляции, доставлялись продукты и лекарства. На базе нашего Центра был создан региональный штаб этой акции.

Не секрет, что долгое время в регионе существовал перекос в сторону «событийного» волонтерства – и это вполне объяснимо, учитывая, что широкое развитие волонтерского движения в Приморье началось с саммита АТЭС-2012. Но сейчас мы больше идем в сторону социального волонтерства, которое приносит пользу конкретным людям.

Новым трендом для Приморья является корпоративное волонтерство. В регионе немало крупных компаний, которые тоже хотят участвовать в акциях социальной направленности, и их становится все больше и больше. Мы намерены сделать эту деятельность централизованной. Кстати, общественная организация из Приморского края недавно выиграла президентский грант на развитие корпоративного волонтерства.

- В мае в Приморье стартовал новый проект – «Клуб молодых семей». Каковы его задачи?

- Похожие проекты есть еще в нескольких регионах, так что Америку мы здесь не открыли. Мы работаем с молодыми семьями – теми, кому еще нет 30 лет. Департамент по делам молодежи ведет с ними активную работу по субсидированию при приобретении жилья, а задача проекта «Клуб молодых семей» в том, чтобы молодые пары смогли получить консультации от ведущих специалистов края в самых разных отраслях.

Мы спросили у самих молодых семей – что им было бы интересно узнать? Оказалось, что сейчас очень много вопросов связано с самоизоляцией – это и психология взаимоотношений с детьми, и психология межличностных отношений. Актуальными являются вопросы, связанные с социальной поддержкой молодых семей, банковскими услугами для этой категории. Мы уже нашли спикеров, которые проведут онлайн-консультации по наиболее востребованным молодыми семьями темам. Для нас очень важно, чтобы наши проекты решали реальные проблемы реальных людей. И когда мы сможем вернуться в офлайн, обязательно продолжим активно развивать проект «Клуб молодых семей», в том числе в муниципалитетах.

- В 2020 году должен состояться второй Всероссийский молодежный образовательный форум «Восток». В каком формате он пройдет?

- Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате – это предполагалось изначально, еще до пандемии. Образовательный интенсив с участием федеральных спикеров будет направлен на обучение тех, кто хотел бы реализовать какой-то социальный проект. Молодым приморцам расскажут, как правильно его оформить и защитить, чтобы претендовать на получение государственной поддержки. Для нас это возможность привлечь федеральные средства на развитие социальной инфраструктуры в Приморском крае, и мы намерены ее использовать. Тем более что уровень приморских конкурсантов год от года растет. Я советую принять участие в онлайн-мероприятиях форума «Восток» всем людям, которые хотят заниматься общественной деятельностью и улучшать жизнь вокруг себя.

Офлайн-мероприятия форума запланированы на 22-29 августа на площадке Дальневосточного федерального университета. Разумеется, условием их проведения будет отмена ограничений, связанных с пандемией.

- В эти дни в России проходит общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Поддерживает ли Центр движение «Волонтеры Конституции», участвуют ли волонтеры в наблюдении за ходом голосования?

- Да, мы участвуем в программе «Волонтеры Конституции», помогаем добровольцам грамотно организовать процесс информирования жителей Приморья об общероссийском голосовании. Чтобы всем желающим была предоставлена официальная, достоверная информация об этом мероприятии. В рамках проекта «Волонтеры Конституции» добровольцы ведут разъяснительную работу в крупных торговых центрах, отвечая на вопросы граждан. Что касается наблюдения за голосованием, то у Центра таких функций нет. Однако любой молодой человек, который пожелает быть наблюдателем, может сделать это через другие институты.

Досье "Золотого Рога": Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» создана в марте 2017 года. Учредителем организации является правительство Приморья. Цель деятельности организации - предоставление услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив и добровольческого движения на территории Приморского края. Структура организации строится для реализации ее уставных целей и задач: в Центре действуют три отдела: поддержки молодежных некоммерческих организаций, волонтерских программ, а также реализации проектов и программ.

На фото: Коллектив и директор АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Иван Апонюк: «Мы всегда поддерживаем инициативы нашей молодежи».

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