Любому таланту нужна поддержка

Получить до 2 миллионов рублей от государства на развитие стартапа – это реально!

30 июня – последний день приема заявок на конкурс по поддержке предпринимателей «Приморский старт». Он призван оказать содействие тем, кто хочет добиться успеха в важной для страны и края отрасли. Упор делается на проекты в инновационных секторах экономики, имеющие высокий потенциал к коммерциализации. По итогам конкурса, который проводится в регионе в первые, наиболее удачные стартапы получат грант на дальнейшее развитие в сумме 2 млн рублей.

Целью программы «Приморский старт» является поддержка инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития. По состоянию на 25 июня, компании региона уже направили на конкурс более 30 заявок с проектами в таких сферах, как IT, cудостроение, медицина, экология, аквакультура. Среди проектов – сервис для создания ботов с искусственным интеллектом (ИИ), приложение для приморцев с умной городской лентой на базе ИИ, агрегатор доставки еды с использование современных IT-решений и конструктор сайтов с ИИ-решениями. В сфере аквакультуры представлена технология получения молоди японского мохнаторукого краба. В сфере медицины авторы проектов предлагают решения по реабилитации и диагностики здоровья человека, а также разрабатывают новый остеопластический материал для регенеративной хирургии.

- Уже на этапе приема заявок мы видим, насколько талантливые предприниматели живут в Приморском крае. Они создают новые продукты и материалы, которые будут востребованы далеко за пределами региона. Нас радует, что приморские разработчики создают проекты и научно-технические решения в разных сферах, которые могут быть востребованы не только в Приморье, но и в других регионах России и на международных рынках. Важно, что потребитель многих разработок понятен, а использованные технологии актуальны. Например, автоматизированный комплекс очистки и увлажнения воздуха, который выглядит как стена из растений, может применяться в любых офисных помещениях. А электронные замки удаленного управления смогут стать частью современных «умных домов», – отметил директор Регионального центра инжиниринга (подразделение центра «Мой бизнес») Александр ВАРЧЕНКО.

Принять участие в конкурсе «Приморский старт» могут компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре МСП, работающие на территории края и занимающиеся научной деятельностью (ОКВЭД 72.1 или если исследовательская деятельность указана в уставе). Отбор проектов ведется по девяти направлениям: цифровые и телекоммуникационные технологии; медицинские технологии; новые материалы и химические технологии; новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и сельское хозяйство; энергоэффективные технологии; новые морские технологии; ядерные технологии; утилизация бытовых и промышленных отходов.

До 30 июня включительно организаторы конкурса – Центр «Мой бизнес» и технопарк «Русский» – ведут техническую работу по приему заявок и оценивают их формальное соответствие требованиям. Второй этап «Приморского старта» продлится с 1 по 31 июля 2020 года. В этот период участники конкурса должны подать расширенную заявку. Заявка подается после одобрения презентации. Далее, с 1 по 23 августа, будет проведена экспертиза проектов. Во время второго этапа проводится заочная экспертиза инновационного проекта на основе заявления на участие в отборе и документов, приложенных к заявлению.

На третьем этапе, после 23 августа, состоится защита проектов перед экспертной комиссией. Во время защиты участник конкурса должен будет обосновать цель получения государственной поддержки на создание, развитие и продвижение инновационного проекта. По итогам всех защит экспертная комиссия определит проекты, которые получат государственную поддержку. Сумма гранта для каждого проекта назначается индивидуально – в зависимости от количества баллов, присвоенных проекту экспертной комиссией.

Как сообщают организаторы конкурса «Приморский старт», полученный грант можно будет использовать для завершения НИОКР, разработки конструкторской документации, создания рабочего прототипа или доработки конечной версии продукта, а также для его коммерциализации.

- Нужны новые прорывные технологии, инновационные подходы. Мы готовы способствовать этому в Приморье. Правительство региона уже сейчас имеет много продуктов по льготным режимам, мы открыты для новых проектов и готовы оказывать им помощь в реализации, - прокомментировала председатель Правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.

Добавим, что президент России Владимир ПУТИН во время видеообращения к гражданам 23 июня предложил радикально снизить налоговую нагрузку в IТ-сфере. Ставку страховых взносов для IТ-компаний предлагается понизить с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль – с нынешних 20% до 3%, сделав эти меры бессрочными. Кроме того, ряд мер поддержки для инновационных проектов предусмотрен государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Полные условия участия в конкурсе «Приморский старт» доступны на сайте primstart.rutechpark.ru.

На фото: Целью программы «Приморский старт» является поддержка инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития.

Фото автора