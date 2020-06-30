Поправки, подсказанные временем

Многие изменения в Конституцию продиктованы как мировыми событиями, так и новейшей историей России

В Приморском крае изготовили почти 1,5 миллиона бюллетеней для голосования. Как показывают опросы ВЦИОМ, россияне проявляют достаточно большой интерес к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ, поэтому явка ожидается довольно высокая.

Отпечатанные бюллетени для Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ передают в приморские территориальные избирательные комиссии. В июне официальную документацию для волеизъявления граждан получили во всех муниципалитетах края. Ведь уже с 25 июня в Приморском крае, как и во всей стране, началось общероссийское голосование, которое продлится семь дней – по 1 июля. Напомним, что при этом должно быть максимальное и неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима всеми участниками плебисцита.

Поправок, как известно, несколько. Рассмотрим некоторые из них.

Медицина: доступная и ответственная

В свете сегодняшней пандемии коронавируса, шагающей по всей планете, особенно актуальной кажется одна из поправок, которая предлагает закрепить в Основном Законе Российской Федерации, на первый взгляд, очевидный, но на деле пока трудноисполнимый постулат: любой гражданин страны в любом ее уголке должен быть обеспечен доступной и качественной медициной.

Поправка:

Ст. 72. 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Ст.71. В ведении Российской Федерации находятся:

e) ... установление единых правовых основ системы здравоохранения.

Ст. 132. Органы местного самоуправления … в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

Суть поправки:

Доступная и качественная медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. Ответственность за это лежит на всех уровнях власти - федеральной, региональной и муниципальной.

Поликлиники, а за ними и все другие медучреждения в России должны перестроить работу так, чтобы свести к минимуму очереди, обеспечить удобную дистанционную запись к врачам. А доктора не будут тратить много времени на заполнение разных бумаг и смогут уделять больше внимания пациенту. Это основные принципы выстраивания новой модели организации работы первичного звена нашей медицины в рамках его модернизации.

Пилоты проекта «Бережливая поликлиника» в регионах показали - возможно избавиться от очередей, ведя четкую запись пациентов, обзванивая их в случае болезни доктора. В пилотном формате проект начали осваивать еще в 2016 году. А с прошлого года эта программа стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

В 2019 году в Приморье функционировало всего 19 «бережливых поликлиник», в 2020 количество таких учреждений увеличится до 44. Реализация проекта «Бережливая поликлиника» включает в себя «Открытую регистратуру», ремонт медучреждений, обновление и пополнение материально-технической базы больниц и поликлиник. Жители Приморья уже ощутили на себе положительные изменения в этой сфере. Как показал опрос, новое оборудование, уют и улучшение сервиса, а также приход новых кадров в поликлиники и больницы стали самыми заметными изменениями в здравоохранении Приморья по итогам 2019 года. В числе изменений в лучшую сторону называются улучшение качества питания в стационаре, возможность получения бесплатных лекарств, сокращение сроков ожидания на госпитализацию.

Однако еще остаются и нерешенные задачи. Жители территорий просят обратить внимание на решение ряда вопросов: добавить число электронных талонов, улучшить бытовые условия нахождения в стационаре, привлечь на ФАП фельдшера, медсестер, а также расширить диагностические и лабораторные возможности поликлиник.

Но надо отметить, что такова ситуация по всей стране. Поэтому основные усилия сейчас направлены на первичное звено - поликлиники, ФАПы и амбулатории. С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена. Предстоит отремонтировать и оснастить современной техникой районные поликлиники и больницы, станции скорой помощи, обеспечить машинами медучреждения на селе. Регионы обязали найти жилье для врачей и фельдшеров в селах, поселках и малых городах. Будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь в регионах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Поэтому так важно закрепление в Конституции РФ поправки о доступности медпомощи; она станет гарантом обеспечения любого гражданина страны качественной медициной, вне зависимости от места проживания и уровня доходов.

Научный прорыв

Поправка:

Ст. 71. В ведении Российской Федерации находятся:

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области... научно-технического... развития Российской Федерации; ...системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;

и) ...информация, информационные технологии и связь; космическая деятельность;

м) …обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».

Ст. 114. Правительство Российской Федерации:

в1) ...обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Суть поправки:

Россия была и будет страной научно-технического прогресса, страной, устремленной в будущее. Теперь нам нужен технологический скачок в самых перспективных отраслях науки и техники. Поправки в Конституцию гарантируют поддержку этим сферам и одновременно защиту персональных данных граждан.

В Конституции РФ предлагается закрепить норму о том, что при использовании технологий и обороте данных должна обеспечиваться безопасность личности. Это станет абсолютным приоритетом для государства наравне с вопросами обороны.

В 90-е годы, когда писалась Конституция России, много чего еще не было. Например, не существовало не просто информационного пространства, а даже такого понятия и уж тем более безопасности в этом пространстве. Поэтому ученые и эксперты IT-отрасли разработали поправку, где предлагают внести в вопросы, находящиеся в ведении федерального центра, информационные технологии и оборот данных. «Это дело государственное», - считает Наталья Касперская, гендиректор групп IT-компаний. Появление «цифровой» поправки в Основном Законе страны выведет вопрос обеспечения безопасности использования информации на принципиально новый уровень.

Семья – основа государства

Так уж исторически сложилось, что в нынешней версии Конституции нет и многих положений, которые бы отражали наиболее чувствительные сферы жизни людей. Казалось, они незыблемы и не нуждаются в каком-то особом упоминании. Но в последние годы под ударом оказались даже семейные ценности россиян. Как сказал Владимир ПУТИН: «Пока я президент, у нас не будет «родителя номер один» и «родителя номер два», у нас будут папа и мама». И действительно, навязывание Западом нам нетрадиционных отношений ставит под угрозу наши базовые ценности. Семья, дети, их права и безопасность должны быть защищены на конституционном уровне. Это способна сделать поправка о семейных ценностях.

Поправка:

Ст. 67.1.

4. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Ст. 72. 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

е)… общие вопросы… молодежной политики.

Ст. 114. Правительство Российской Федерации:

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области... поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Суть поправки:

В центре внимания государства - семья и будущее наших детей, их духовное и нравственное воспитание. Именно поэтому мы столько внимания уделяем демографии. Голосуя за поправки, мы голосуем за будущее.

«Сегодня, когда уклад жизни стремительно меняется, выработать такие нормы - не просто насущная задача, это вопрос выживания страны и общества. Общество начинается с семьи, поэтому сейчас государство и принимает решительные меры для защиты института семьи», - уверен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

На фото: Семьи могут быть разные... Но официально в России семьей будет признаваться только союз мужчины и женщины.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Добровольцы готовы прийти на помощь жителям Приморья

Одно из самых активных движений «Волонтеры Конституции» в Дальневосточном федеральном округе действует в Приморье. Добровольцы ежедневно информируют жителей края о предстоящем голосовании по вопросу внесения изменений в основополагающий закон страны.

«Волонтеры Конституции» работают во всех муниципалитетах края. Информационных стойки располагаются в популярных общественных местах, торговых центрах и парках, на вокзалах и автозаправочных станциях. Кроме того, активисты обзванивают пожилых жителей Приморья, которым в силу непростой эпидемиологической обстановки сейчас рекомендуется оставаться дома, объясняют формат голосования и возможности для участия в нем из дома.

Молодые приморцы очень активно участвуют в волонтерском движении. В нынешней ситуации волонтеры стали авангардом гражданского общества. И поправки к Конституции обеспечивают новый уровень их поддержки в нашей стране. Ведь для этих ребят слово «патриотизм» - не пустой звук, а ежедневный труд и способ самовыражения, образ жизни.