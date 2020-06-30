www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.95 р. 100 JPY: 65.27 р.
EUR: 78.68 р. 10 CNY: 98.83 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

Голосование пройдет в соблюдением всех необходимых мер безопасности

30 Июня 2020, 10:00 | Приморье

 

12 июня в России прошла акция «Испеки пирог и скажи спасибо», приуроченная ко Дню России. Во всероссийском проекте также приняли участие общественные организации, торговые сети и просто неравнодушные жители Приморья. 

Смысл акции - подарить пирог собственной выпечки тому, кого особенно хочется поблагодарить. Конечно же, в это нелегкое для всех время особенно поблагодарить хотелось тех, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, тех, кто ежеминутно спасает жизни, – наших врачей.

Ведь во многом не окончательную, но все же победу над заразой удалось одержать лишь за счёт подвига и героизма врачей. Они самоотверженно сдержали волну инфекции; эпидемия идет на спад, обстановка в Приморье становится все более безопасной. Однако нельзя не отметить, что на фоне выросшей нагрузки на систему здравоохранения и повышения внимания к её работе было выявлено много проблем, не решаемых годами. Здесь как никогда актуальными становятся предложенные к голосованию «медицинские» поправки в Конституцию РФ.

Конечно, нынешняя Конституция гарантирует бесплатное здравоохранение, и оно у нас есть. Но, к сожалению, не везде это право работает, поскольку во многих уголках нашей огромной страны отсутствует элементарная доступность этой бесплатной помощи. Обновленная же Конституция фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи, вне зависимости от места проживания, будь то город или отдаленное село. И если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Главного закона страны. Это, по мнению экспертов, - принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

Выразить свою волю о закреплении этих и других постулатов в Основном Законе РФ приморцы могут, как и все жители России, с 25 июня по 1 июля 2020 года.

При этом меры безопасности во время голосования за поправки в Конституцию России должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго. В связи с этим и во исполнение рекомендаций ЦИК и Роспотребнадзора в досрочный период голосования в Приморье оборудованы площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от них; организован температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию», нанесена соответствующая разметка. Вся мебель, оборудование, столы для членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования и проч. располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров. Все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Юрий РОГОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: коронавирус  голосование 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]