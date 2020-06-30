Голосование пройдет в соблюдением всех необходимых мер безопасности

12 июня в России прошла акция «Испеки пирог и скажи спасибо», приуроченная ко Дню России. Во всероссийском проекте также приняли участие общественные организации, торговые сети и просто неравнодушные жители Приморья.

Смысл акции - подарить пирог собственной выпечки тому, кого особенно хочется поблагодарить. Конечно же, в это нелегкое для всех время особенно поблагодарить хотелось тех, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, тех, кто ежеминутно спасает жизни, – наших врачей.

Ведь во многом не окончательную, но все же победу над заразой удалось одержать лишь за счёт подвига и героизма врачей. Они самоотверженно сдержали волну инфекции; эпидемия идет на спад, обстановка в Приморье становится все более безопасной. Однако нельзя не отметить, что на фоне выросшей нагрузки на систему здравоохранения и повышения внимания к её работе было выявлено много проблем, не решаемых годами. Здесь как никогда актуальными становятся предложенные к голосованию «медицинские» поправки в Конституцию РФ.

Конечно, нынешняя Конституция гарантирует бесплатное здравоохранение, и оно у нас есть. Но, к сожалению, не везде это право работает, поскольку во многих уголках нашей огромной страны отсутствует элементарная доступность этой бесплатной помощи. Обновленная же Конституция фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи, вне зависимости от места проживания, будь то город или отдаленное село. И если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Главного закона страны. Это, по мнению экспертов, - принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

Выразить свою волю о закреплении этих и других постулатов в Основном Законе РФ приморцы могут, как и все жители России, с 25 июня по 1 июля 2020 года.

При этом меры безопасности во время голосования за поправки в Конституцию России должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго. В связи с этим и во исполнение рекомендаций ЦИК и Роспотребнадзора в досрочный период голосования в Приморье оборудованы площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от них; организован температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию», нанесена соответствующая разметка. Вся мебель, оборудование, столы для членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования и проч. располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров. Все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты.