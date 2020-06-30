Владивостоку - 160!

2 июля столица Приморья отмечает юбилей

Празднование Дня города давно вошло в нашу жизнь. Мы связываем этот день с уличными театрализованными шествиями, праздничными концертами на центральной площади Владивостока, спортивными состязаниями, разнообразными конкурсами и мастер-классами.

И хотя из-за пандемии коронавируса от массовых праздничных мероприятий, увы, пришлось оказаться, владивостокцы без подарков не остались. Чем порадовали их городские власти?

70 километров нового асфальта

Столица Приморья в топ-рейтинге самых автомобилизированных городов России, поэтому состояние дорог по значимости стоит здесь на одном из первых мест. И городские власти здесь не подкачали. За минувший год во Владивостоке было отремонтировано почти 70 км дорог, включая не только основные магистрали, но и проезды к жилым домам и медицинским учреждениям.

«Пожалуй, это рекордная цифра за последние годы. И хотя природа устроила нам тяжелые испытания в виде непрерывных тайфунов - так, что пришлось объявлять режим ЧС, город сделал все возможное, чтобы справиться с трудностями», - подчеркнул глава города Олег ГУМЕНЮК.

15 улиц были отремонтированы комплексно по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - с заменой асфальта на тротуарах и проезжей части, ремонтом лестниц, подпорных стен, ливневки,

установкой дорожного ограждения и тактильной плитки, а также построен новый надземный переход на улице Олега Кошевого.

Впервые за долгие годы было отремонтировано более 8 км дорог на острове Русском – качественные подъездные пути получили жители поселков Экипажный, Парис и Поспелово. Впервые оборудован тротуар к школе в Экипажном, установлено уличное освещение на Поспелово.

Попутно с ремонтом дорог, обновлялась дорожная разметка. Ярче стали обозначения пешеходных переходов, островков безопасности и зон автобусных остановок. А для обслуживания дорожной инфраструктуры администрация Владивостока приобрела 56 единиц новой спецтехники.

Автобусы, электробусы и трамваи

Не остались без подарка и пассажиры общественного транспорта. В 2019 году городские власти закупили 100 новых современных автобусов и 2 электробуса. В числе новых транспортных единиц – автобусы повышенной проходимости, предназначенные для перевозки пассажиров по грунтовым дорогам островов Русский и Попова. Кроме того, муниципальный общественный транспорт Владивостока пополнился 10 трамваями, переданными городу правительством Москвы.

Уютные дворики

Одним весомых подарком для горожан стало благоустройство придомовых территорий в рамках реализация губернаторской программы «1000 дворов». Программа эта, что называется, попала в точку – владивостокцы приняли в ней самое активное участие как на этапе подачи заявок, так и на этапе реализации. Это и понятно: придомовые территории не

ремонтировались не один десяток лет, а собрать такие средства самостоятельно для горожан - непосильная задача.

В итоге было благоустроено 367 дворов. Исходя из пожеланий людей, на придомовые территории асфальтировали, устанавливали детские, спортивные площадки. В ряде случаев, когда объем работ оказывался больше запланированного, к краевым деньгам пришлось добавить средства из городской казны.

Зеленые скверы

Подарком для горожан стало благоустройство скверов и иных общественных территорий. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке открыт сквер Хо Ши Мина, благоустроены сквер им. Невельского, территория в районе Енисейской, 23, «Детский парк» на Черемуховой, сквер Рихарда Зорге. Преобразились Тополиная аллея и видовая площадка на Добровольского.

Большую работу провели и городские озеленители. Только в этом году во Владивостоке было высажено 1012 деревьев и кустарников, а клумбы запестрели новыми красками. Георгины, виолы, петунии, львиный зев, гиацинты, тюльпаны, нарциссы и многие другие цветущие растения будут радовать в жителей и гостей столицы Приморья до конца теплого сезона.

Но, пожалуй, наибольший интерес у горожан вызывает новая фишка в озеленительном искусстве - топиарные фигуры. Эти зеленые скульптуры появились в разных районах города: крольчата и домик хоббита – в сквере Суханова, оленята и косули – в Некрасовском сквере, бегемоты – в сквере на Светланской, джентльмен и дама с зонтиком – в сквере Юнг, дерево счастья – в сквере Городов-побратимов и другие.

Спортплощадки и стадион

Одним из важных событий для спортивной общественности города стал ремонт стадиона «Строитель». По заказу городской администрации здесь смонтировано новое искусственное футбольное поле и легкоатлетическая дорожка. Помимо стадиона в городе отремонтировано шесть спортивных площадок.

На фото: Подарком для горожан стало благоустройство скверов и иных общественных территорий.

Фото Евгении ПРИЙМАК.