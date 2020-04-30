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COVID-19: Олег Кожемяко обратился к жителям Приморья
Поэтапный ввод экономики и послабление режима самоизоляции возможно после майских праздников в Приморье. Для этого жители края должны ответственно подходить ко всем санитарно-противоэпидемическим мерам. Об этом заявил губернатор края в онлайн-эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко».
Новый выпуск передачи, который выйдет в эфир в четверг, 30 апреля, полностью посвящен эпидемии COVID-19. Олег Кожемяко рассказал о ежедневной работе оперативного штаба в майские праздники, всеобщем масочном режиме, обязательной изоляции прибывающих в Приморье граждан и мерах поэтапного снятия карантинных ограничений.
«Президент России Владимир Путин сказал, что нужно подготовить план поэтапного выхода экономики из этой ситуации, но сначала необходимо научиться жить и работать в этих условиях. После майских праздников правительство страны на основании данных по регионам даст возможность послабления режима. Поэтому сейчас наша задача – не подвергать опасности себя и людей рядом, обеспечить все необходимые санитарно-противоэпидемические меры. Благополучие нашего края зависит от каждого человека, только ответственность и самоконтроль позволят быстрее пройти этот непростой период», – подчеркнул глава Приморья.
«Прямой разговор с Олегом Кожемяко» можно посмотреть в четверг, 30 апреля, в эфире «Общественного телевидения Приморья» в 15.00 и 22.00, а также на телеканале «Россия24. Приморье» в 15.00.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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