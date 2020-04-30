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Поём дома: Песня "День Победы" прозвучит 9 мая из открытых окон и с балконов приморцев

30 Апреля 2020, 11:40 | Приморье

Приморье присоединится к всероссийской патриотической акции «Окно Победы». Музыкантам по всей стране 9 мая в 12.00 предлагается выйти на балконы своих квартир или подойти к открытому окну и исполнить песню Давида Тухманова «День Победы».

К участию в акции приглашаются все желающие. Выступление можно записать на видео и позже выложить в социальные сети с хэштэгом #окнопобеды.

«В этом году впервые мы вынуждены встречать великий праздник – День Победы дома. В связи с этим предлагаем всем, у кого есть музыкальные инструменты и кто умеет на них играть, присоединиться к всероссийской патриотической акции “Окно Победы” и еще раз тем самым выразить благодарность ветеранам за их смелость и отвагу», – подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова.

Отметим, акция «окно Победы» проводится в России по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова при участии Российского национального музея музыки, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова и Центра развития социальных проектов.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В Приморье запланировано множество мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы – это патриотические акции, тематические классные часы, конкурсы и встречи ветеранов со школьниками, торжественные собрания, кинопоказы, экскурсии и выставочные проекты.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: праздник  день победы 



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