В Приморье среди общественников стало меньше предпринимателей

На неделе в Приморье завершилось формирование нового созыва краевой Общественной палаты. Предыдущие два состава Палаты формировались в период, когда губернатором Приморья был Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Поскольку за последние три года политический ландшафт региона изменился кардинально, значительное обновление состава ОП ПК было ожидаемым – продолжить работу сможет лишь около трети нынешних общественников.

Напомним, что ОП Приморского края формируется сроком на три года и состоит из 30 человек. По 10 членов Палаты назначаются депутатами Заксобрания и губернатором, а затем эти 20 человек выбирают себе еще 10 коллег из числа кандидатов, предложенных общественными объединениями.

В конце марта – начале апреля со своими представителями в ОП определились краевые парламентарии и губернатор. По квоте ЗСПК в ОП ПК войдут Наталья БЕЛЕНЦЕВА, Елена ГЕРМАН, Андрей КАРАВАЕВ, Анна КОНСТАНТИНОВА, Галина КУРНОСЕНОК, Юлия ПАК, Марина СЕМЕНОВА, Татьяна ТКАЧЕНКО, Ольга ЧИРКИНА, Валерий ЯШИН. Губернатором заседать в ОП были делегированы Евгений АРТЕМОВ, Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ, Владимир БОГОМОЛОВ, Виталий ГРЕЧАНЮК, Денис ДЕГА, Ольга ПРОТАСОВА, Борис СТУПНИЦКИЙ, Виктор ТАРАБАРИН, Александр ТКАЧУК, Татьяна ЧЕРНИЛЕВСКАЯ.

Завершающий этап выборов в ОП состоялся в четверг, 23 апреля – уже назначенные члены ОП избрали еще 10 своих коллег. Ими стали Геннадий АНТРОПОВ, Елена БЕЛОУСОВА, Виталий ДУБОВОЙ, Владимир ЗАКАМОВ, Владимир КУРБАТОВ, Павел КУРМАНОВ, Валентин ЛАБОНИН, Сергей МИЛЬВИТ, Владимир САПРЫКИН и Любовь ТЕРЕНДИНА.

Оценивая новый состав ОП ПК, нельзя не отметить превалирование организаций, занимающихся помощью социально незащищенным категориями, развитием культуры и спорта. В то же время, представительство бизнеса заметно снизилось по сравнению с предыдущим созывом Общественной палаты, хотя выдвиженцы наиболее крупных бизнес-объединений Приморья в новом созыве все-таки будут.

Александр САЛКОВ.