Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье среди общественников стало меньше предпринимателей
На неделе в Приморье завершилось формирование нового созыва краевой Общественной палаты. Предыдущие два состава Палаты формировались в период, когда губернатором Приморья был Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Поскольку за последние три года политический ландшафт региона изменился кардинально, значительное обновление состава ОП ПК было ожидаемым – продолжить работу сможет лишь около трети нынешних общественников.
Напомним, что ОП Приморского края формируется сроком на три года и состоит из 30 человек. По 10 членов Палаты назначаются депутатами Заксобрания и губернатором, а затем эти 20 человек выбирают себе еще 10 коллег из числа кандидатов, предложенных общественными объединениями.
В конце марта – начале апреля со своими представителями в ОП определились краевые парламентарии и губернатор. По квоте ЗСПК в ОП ПК войдут Наталья БЕЛЕНЦЕВА, Елена ГЕРМАН, Андрей КАРАВАЕВ, Анна КОНСТАНТИНОВА, Галина КУРНОСЕНОК, Юлия ПАК, Марина СЕМЕНОВА, Татьяна ТКАЧЕНКО, Ольга ЧИРКИНА, Валерий ЯШИН. Губернатором заседать в ОП были делегированы Евгений АРТЕМОВ, Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ, Владимир БОГОМОЛОВ, Виталий ГРЕЧАНЮК, Денис ДЕГА, Ольга ПРОТАСОВА, Борис СТУПНИЦКИЙ, Виктор ТАРАБАРИН, Александр ТКАЧУК, Татьяна ЧЕРНИЛЕВСКАЯ.
Завершающий этап выборов в ОП состоялся в четверг, 23 апреля – уже назначенные члены ОП избрали еще 10 своих коллег. Ими стали Геннадий АНТРОПОВ, Елена БЕЛОУСОВА, Виталий ДУБОВОЙ, Владимир ЗАКАМОВ, Владимир КУРБАТОВ, Павел КУРМАНОВ, Валентин ЛАБОНИН, Сергей МИЛЬВИТ, Владимир САПРЫКИН и Любовь ТЕРЕНДИНА.
Оценивая новый состав ОП ПК, нельзя не отметить превалирование организаций, занимающихся помощью социально незащищенным категориями, развитием культуры и спорта. В то же время, представительство бизнеса заметно снизилось по сравнению с предыдущим созывом Общественной палаты, хотя выдвиженцы наиболее крупных бизнес-объединений Приморья в новом созыве все-таки будут.
Александр САЛКОВ.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье среди общественников стало меньше предпринимателей
- COVID-19: Олег Кожемяко обратился к жителям Приморья
- Временно оставшиеся без работы жители Приморья выходят на общественные работы
- Кинотеатры и образовательные организации в Приморье получили налоговые льготы
- Еще 194 жителя Приморья эвакуировали из-за рубежа
- Вторую "горячую линию" по занятости запустили в Приморье
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- Сидим дома: Жителям Приморья пенсии назначат без посещения ПФР
- В апреле пенсии жителям Приморья будут доставлены по утвержденному графику
- Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч защитных масок
Новости раздела
- В Приморье среди общественников стало меньше предпринимателей
- В майские праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
- COVID-19: Олег Кожемяко обратился к жителям Приморья
- Поём дома: Песня "День Победы" прозвучит 9 мая из открытых окон и с балконов приморцев
- Умер основатель холдинга "Зеленые листья"
- Врачи Приморья добровольно идут работать в инфекционные госпитали
- На Камчатке официально подтверждено 195 случаев заражения СOVID-19
- 160-ю фотографию проекта "Посмотри на Владивосток" выбирают открытым голосованием
- "Стену Памяти" создают в Приморье
- В Приморье появились первые "Сады Памяти"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая
- Рассказы о Корейско-Российском Саммите
- Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу
- Жительницу Бикина оштрафовали за фейк о коронавирусе
- Замораживание вкладов, безработица, доллар по 90 рублей...
- COVID-19: На Камчатке выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом
- Комсомольск-на-Амуре масками обеспечивают 32 ателье
- "Если всё плохо - объявляйте ЧС!"
- "Дальзаводская" больница стала госпиталем для больных коронавирусом
- Министр здравоохранения Приморья бросила клич