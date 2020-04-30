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В Приморье среди общественников стало меньше предпринимателей

30 Апреля 2020, 18:20 | Приморье

На неделе в Приморье завершилось формирование нового созыва краевой Общественной палаты. Предыдущие два состава Палаты формировались в период, когда губернатором Приморья был Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Поскольку за последние три года политический ландшафт региона изменился кардинально, значительное обновление состава ОП ПК было ожидаемым – продолжить работу сможет лишь около трети нынешних общественников.

Напомним, что ОП Приморского края формируется сроком на три года и состоит из 30 человек. По 10 членов Палаты назначаются депутатами Заксобрания и губернатором, а затем эти 20 человек выбирают себе еще 10 коллег из числа кандидатов, предложенных общественными объединениями.

В конце марта – начале апреля со своими представителями в ОП определились краевые парламентарии и губернатор. По квоте ЗСПК в ОП ПК войдут Наталья БЕЛЕНЦЕВА, Елена ГЕРМАН, Андрей КАРАВАЕВ, Анна КОНСТАНТИНОВА, Галина КУРНОСЕНОК, Юлия ПАК, Марина СЕМЕНОВА, Татьяна ТКАЧЕНКО, Ольга ЧИРКИНА, Валерий ЯШИН. Губернатором заседать в ОП были делегированы Евгений АРТЕМОВ,  Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ, Владимир БОГОМОЛОВ, Виталий ГРЕЧАНЮК, Денис ДЕГА, Ольга ПРОТАСОВА, Борис СТУПНИЦКИЙ, Виктор ТАРАБАРИН, Александр ТКАЧУК, Татьяна ЧЕРНИЛЕВСКАЯ.
Завершающий этап выборов в ОП состоялся в четверг,  23 апреля – уже назначенные члены ОП избрали еще 10 своих коллег. Ими стали Геннадий АНТРОПОВ, Елена БЕЛОУСОВА, Виталий ДУБОВОЙ, Владимир ЗАКАМОВ, Владимир КУРБАТОВ, Павел КУРМАНОВ, Валентин ЛАБОНИН, Сергей МИЛЬВИТ, Владимир САПРЫКИН и Любовь ТЕРЕНДИНА.

Оценивая новый состав ОП ПК, нельзя не отметить превалирование организаций, занимающихся помощью социально незащищенным категориями, развитием культуры и спорта. В то же время, представительство бизнеса заметно снизилось по сравнению с предыдущим созывом Общественной палаты, хотя выдвиженцы наиболее крупных бизнес-объединений Приморья в новом созыве все-таки будут.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: предпринимательство  бизнес  общественная палата 



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