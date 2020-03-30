Бизнес-гороскоп: Рыбам всю неделю придется усиленно работать плавниками

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

ОВЕН. Вы можете найти новый источник дополнительного заработка. Правда, свободного времени у вас станет значительно меньше. Но зато вам будет некогда грустить и переживать по поводу и без. В четверг возможны новые денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. В среду постарайтесь быть внимательнее с деловыми партнерами, прежде чем соглашаться на их предложения, стоит взвесить все «за» и «против». В конце недели могут возникнуть проблемы с банковскими картами или он-лайн платежами.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно, вас ожидает дополнительный доход. Вам предложат поучаствовать в очень выгодном деле. Ваши творческие проекты сулят успех. Так что работа принесет положительные эмоции и общение с интересными людьми.

РАК. Внимательность и сосредоточенность - гарантия того, что вы не упустите свою выгоду и не понесете никаких убытков. Ваш авторитет в профессиональной сфере растет. В выходные можно не экономить на развлечениях.

ЛЕВ. Охватив финансовую ситуацию в целом, вы можете упустить мелкие детали, которые грозят стать причиной внезапного изменения в деловых соглашениях. У вас может появиться новый начальник или вам придется срочно искать новых помощников. Только не принимайте скоропалительных решений.

ДЕВА. Начало недели не способствует особенным финансовым успехам. В среду и в четверг лучше не совершать крупных покупок. Не стоит слишком часто расплачиваться кредитной картой. Пятница - один из самых удачных дней, вероятны финансовые поступления.

ВЕСЫ. Вам стоит быть решительнее и активнее. Эта неделя благоприятна для зарабатывания денег. Так что ставьте перед собой большие цели и требуйте адекватный своему опыту и таланту гонорар.

СКОРПИОН. Замечательное время для реализации бизнес-замыслов. У вас будет немало выгодных заказов. Во вторник вас ждет солидная прибыль. В конце недели игра на бирже и инвестиции принесут большой доход. В воскресенье будут удачными покупки.

СТРЕЛЕЦ. Можете рассчитывать на солидную премию. Начальство вами явно довольно и готово доверить самые ответственные задания. В выходные возможны непредвиденные расходы на детей и на себя любимого.

КОЗЕРОГ. Во вторник нежелательно впутываться в финансовые авантюры, особенно те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Во второй половине недели вами, похоже, овладеют апатия и лень. Так что больше отдыхайте и меньше работайте.

ВОДОЛЕЙ. Планирование бюджета позволит избежать лишних и ненужных затрат и соблазнов, которые будут искушать вас практически на каждом шагу. В четверг и пятницу встречи будут срываться, а проверки выявят немало недостатков в работе.

РЫБЫ. Фортуна снова начинает благосклонно вам улыбаться и сулить прибыль. Однако чтобы всё это сбылось, придется много работать и брать ответственность на себя. В субботу лучше ничего не приобретать, чтобы избежать разочарований от покупки.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.