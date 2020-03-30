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Действие некоторых мер соцподдержки в Приморье автоматически продлевают на полгода
Временно приостанавливается личный прием граждан в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной политики Приморья. Ряд мер соцподдержки для жителей региона будут продлены автоматически. Уточнить по остальным можно на специальном портале или воспользовавшись бесплатной «горячей линией»: 8-800-30-22-145.
В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения принимаются для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории края. Личный прием граждан прекращается в территориальных отделах центра социальной поддержки, центрах занятости, филиалах Приморского центра соцобслуживания населения, а также в многофункциональных центрах края.
«В соответствие с задачами, которые поставил Президент России Владимир Путин 25 марта, мы автоматически продлеваем действие ряда мер социальной поддержки на полгода. Это те выплаты и компенсации, которые предоставляются с учетом подтверждения доходов», – заверила министр Светлана Красицкая.
В списке таких мер:
– субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
– назначение и выплата пособия на ребенка;
– регистрация многодетных семей на территории Приморского края (для семей, имеющих ребенка, достигшего возраста 18 лет) и назначение мер социальной поддержки многодетным семьям;
– ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей;
– осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Кроме того, меры социальной поддержки, установленные инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на срок назначения инвалидности, будут продлены без личного посещения гражданами органов социальной защиты.
«Меры соцподдержки, срок назначения которых истекает в марте этого года, будут продлены без подачи заявления, с учетом сведений, полученных в государственных органах и организациях, и имеющихся у нас данных о доходах за предыдущий период», – пояснили в ведомстве.
Специалисты напоминают приморцам о возможности использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или Социального портала. Здесь удобно оформить пособия, выплата которых зависит от даты обращения. Но назначение указанных мер социальной поддержки не требует дальнейшего предоставления заявителем документов. К таким относятся единовременные денежные выплаты ветеранам труда, на оплату ЖКУ, выплаты работникам бюджетной сферы, компенсационные выплаты за проезд и другие.
По тем мерам, назначение которых не зависит от даты обращения, гражданам предлагают обратиться к специалистам позднее. Например, за компенсационной выплатой за проезд можно обратиться до конца года. Квитанции для предоставления компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья можно представить в любое время. Также позднее можно обратиться за сертификатом на региональный материнский капитал.
По словам Светланы Красицкой, ведомство старается максимально полно информировать граждан про все изменения, которые происходят в эти дни в сфере соцзащиты. Автоматическое продление выплат и компенсаций, работа интернет-порталов для оформления выплат, телефон «горячей линии», на котором получатель соцподдержки может получить квалифицированный ответ по конкретному случаю – все это сделано, чтобы максимально обезопасить граждан в нынешней эпидемиологической обстановке.
«Мы призываем земляков, особенно пожилого возраста, к терпению и пониманию того, что это вынужденные меры. Но они помогут остановить распространение опасного вируса, сохранить здоровье, а кому-то и жизнь», – подчеркивает региональный министр и добавляет, что к работе по информированию будут привлечены волонтеры и социальные работники.
«Горячая линия» центра соцподдержки Приморского края – 8-800-30-22-145. В случае возникновения неразрешенных вопросов, всегда можно обратиться в письменном виде почтовым отправлением.
Многофункциональные центры Приморья организуют консультирование заявителей по номеру: 8 (423) 201-01-56.
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