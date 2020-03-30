www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Действие некоторых мер соцподдержки в Приморье автоматически продлевают на полгода

30 Марта 2020, 11:38 | Приморье

Временно приостанавливается личный прием граждан в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной политики Приморья. Ряд мер соцподдержки для жителей региона будут продлены автоматически. Уточнить по остальным можно на специальном портале или воспользовавшись бесплатной «горячей линией»: 8-800-30-22-145.

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения принимаются для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории края. Личный прием граждан прекращается в территориальных отделах центра социальной поддержки, центрах занятости, филиалах Приморского центра соцобслуживания населения, а также в многофункциональных центрах края.

«В соответствие с задачами, которые поставил Президент России Владимир Путин 25 марта, мы автоматически продлеваем действие ряда мер социальной поддержки на полгода. Это те выплаты и компенсации, которые предоставляются с учетом подтверждения доходов», – заверила министр Светлана Красицкая.

В списке таких мер:

– субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– назначение и выплата пособия на ребенка;

– регистрация многодетных семей на территории Приморского края (для семей, имеющих ребенка, достигшего возраста 18 лет) и назначение мер социальной поддержки многодетным семьям;

– ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей;

– осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Кроме того, меры социальной поддержки, установленные инвалидам и семьям, имеющим   детей-инвалидов, на срок назначения инвалидности, будут продлены без личного посещения гражданами органов социальной защиты.

«Меры соцподдержки, срок назначения которых истекает в марте этого года, будут продлены без подачи заявления, с учетом сведений, полученных в государственных органах и организациях,  и   имеющихся у нас данных о доходах за предыдущий период», – пояснили в ведомстве.

Специалисты напоминают приморцам о возможности использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или Социального портала. Здесь удобно оформить пособия, выплата которых зависит от даты обращения. Но назначение указанных мер социальной поддержки не требует дальнейшего предоставления заявителем документов. К таким относятся единовременные денежные выплаты ветеранам труда, на оплату ЖКУ, выплаты работникам бюджетной сферы, компенсационные выплаты за проезд и другие.

По тем мерам, назначение которых не зависит от даты обращения, гражданам предлагают обратиться к специалистам позднее. Например, за компенсационной выплатой за проезд можно обратиться до конца года. Квитанции для предоставления компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья можно представить в любое время. Также позднее можно обратиться за сертификатом на региональный материнский капитал.

По словам Светланы Красицкой, ведомство старается  максимально полно информировать граждан про все изменения, которые происходят в эти дни в сфере соцзащиты. Автоматическое продление выплат и компенсаций, работа интернет-порталов для оформления выплат, телефон «горячей линии», на котором получатель соцподдержки может получить квалифицированный ответ по конкретному случаю – все это сделано, чтобы максимально обезопасить граждан в нынешней эпидемиологической обстановке.

«Мы призываем земляков, особенно пожилого возраста, к терпению и пониманию того, что это вынужденные меры. Но они помогут остановить распространение опасного вируса, сохранить здоровье, а кому-то и жизнь», – подчеркивает региональный министр и добавляет, что к работе по информированию будут привлечены волонтеры и социальные работники.

«Горячая линия» центра соцподдержки Приморского края – 8-800-30-22-145. В случае возникновения неразрешенных вопросов, всегда можно обратиться в письменном виде почтовым отправлением.

Многофункциональные центры Приморья организуют консультирование заявителей по номеру: 8 (423) 201-01-56.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: соцподдержка  пособия  субсидии 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]