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Всех прибывших из-за границы в Приморье туристов проверяют Роспотребнадзор и минздрав
Более 160 человек прилетели из вьетнамского города Камрань в Приморье в субботу, 28 марта. Все пассажиры прошли необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории края.
Субботним утром в аэропорту Владивостока прибывших из Вьетнама встречали специалисты Роспотребнадзора и краевого минздрава. Каждый пассажир проходит двойную термометрию.
«Все 168 человек на борту самолета прошли термометрию, заполнили анкеты. В зале пограничного контроля они также прошли через стационарный тепловизор. Пассажиров с температурой не выявлено», – сообщила начальник санитарно-карантинного пункта международного аэропорта «Владивосток», представитель Роспотребнадзора Галина Терещенко.
По словам врио заместителя председателя Правительства Приморья Дмитрия Маризы, механизм встречи пассажиров самолетов, прибывающих из-за границы, проработан краевым оперативным штабом.
«Если никаких симптомов заболевания не обнаружено, то человек отправляется домой. Перед этим он подписывает документ, обязуясь провести две недели на домашнем карантине под наблюдением медицинских работников. Людей с подозрением на заболевание на автомобилях скорой помощи сразу отправляют в стационары», – подчеркнул он.
Аналогичные схема будет действовать в отношении всех прибывающих бортов с туристами, которые успели до введения заградительных мер выехать из России.
«Действия оперативного штаба корректируются с учетом складывающейся обстановки. При необходимости принимаются дополнительные меры для предупреждения завоза инфекции в край», – пояснил Дмитрий Мариза.
Отметим, что новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье не выявлено. Телефон «горячей линии» регионального минздрава: 8 (423) 260-50-98.
Напомним, на сегодняшний день в регионе временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.
Ограничены корпоративные, религиозные мероприятия, посещение МФЦ, ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Продолжают работать продуктовые магазины, объекты общественного питания с дистанционной торговлей, аптеки, в том числе и те, что находятся в торговых центрах, салоны связи, шиномонтажи, автомойки и автосервисы, магазины с детским питанием, зоомагазины, ветеринарные клиники, отделы с товарами первой необходимости.
Фото автора
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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